Vliegtaks stijgt met 2,9 procent, maar grotere verhoging is in aantocht: wat betekent dat?

Vanaf 1 januari 2026 gaat de vliegbelasting (ook wel de vliegtaks) omhoog. Het bedrag stijgt met 2,9 procent, van 29,40 euro naar 30,25 euro per ticket. Dat blijkt uit berekeningen van de ANVR, de brancheorganisatie voor reisbedrijven.

De belasting wordt elk jaar via een vaste formule aangepast aan de inflatie. Nu de cijfers rond zijn, kan het nieuwe tarief worden vastgesteld. Volgens adjunct-directeur Walter Schut van de ANVR is het belangrijk dat dit bedrag nu al bekend is. Luchtvaartmaatschappijen kunnen het zo meteen meenemen in hun prijzen voor 2026. „Anders loop je het risico dat klanten achteraf moeten bijbetalen. Dat is in het verleden wel eens misgegaan”, zegt hij tegen persbureau ANP.

De verhoging maakt deel uit van het Belastingplan dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd en daarna nog door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. Officiële publicatie volgt meestal pas in december, terwijl de maatregel al per januari ingaat. „Voor luchtvaartmaatschappijen is dat veel te laat. Met deze berekening springen wij bij”, aldus Schut.

Jaar Vliegtaks per passagier 2021 € 7,85 2022 € 7,95 2023 € 26,43 2024 € 29,05 2025 € 29,40 2026 € 30,25

Grotere verhoging in 2027

Vanaf 2027 wil het kabinet de vliegtaks flink verhogen, specifiek voor lange vluchten. Daarmee moet zo’n 248 miljoen euro extra binnenkomen. Voor reizigers kan dat betekenen dat een ticket tot wel 120 euro duurder wordt, soms zelfs meer.

Reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen zijn fel tegen en laten onder andere in De Telegraaf van zich horen. Volgens hen jaagt Nederland zichzelf zo uit de markt. Omdat luchthavens in Duitsland, België en ook Madrid of Istanbul minder belasting vragen, kunnen reizigers makkelijk uitwijken. Wie via Madrid naar Bangkok vliegt, betaalt immers minder vliegtaks dan via Schiphol. Critici spreken daarom van een ongelijk speelveld.

Wat zijn de mogelijke effecten?

Een recent onderzoek schetst weer een ander beeld. CE Delft rekende uit dat de effecten beperkt zijn. De vraag naar vliegreizen is groter dan het aantal stoelen, dus vliegtuigen blijven vol. Hooguit een paar procent van de reizigers wijkt echt uit naar het buitenland. En de extra opbrengst gaat juist naar klimaatwinst, omdat vooral langeafstandsvluchten duurder worden.

Of de plannen er echt komen, hangt af van de kabinetsformatie na de verkiezingen van oktober 2025.

