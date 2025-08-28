Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet verlengt korting: volgend jaar toch geen hogere benzineprijzen

Het leven is al duur genoeg, dus nóg hogere benzineprijzen zijn niet bepaald wenselijk. Toch leek het erop dat dit zou gebeuren: vanaf volgend jaar dreigde de prijs van brandstof door het dak te gaan. Het demissionair kabinet heeft hier echter een stokje voor gestoken.

Het demissionair kabinet heeft ervoor gekozen om de korting op de brandstofaccijnzen met een jaar te verlengen. Drie jaar geleden voerde de regering al een korting door, maar omdat het kabinet demissionair is en een volgend kabinet ook iets te besteden wil hebben, dreigde de korting te sneuvelen.

Geen hogere benzineprijzen

Het zittende kabinet heeft vanwege de energiecrisis besloten om de korting toch nog een jaar door te trekken, zo melden Haagse bronnen. Zij bevestigen een bericht hierover in De Telegraaf. Woensdag bleek tijdens een debat dat een meerderheid van de Tweede Kamer dat ook steunt.

Op een liter benzine geldt nu nog een korting van 17,3 cent per liter op benzine en op een liter diesel met 11,1 cent. Minister Barry Madlener waarschuwde eerder al dat het tanken zomaar een kwartje per liter duurder zou kunnen worden als het kabinet niet ingrijpt.

Staat loopt belastinginkomen mis

Nu het kabinet toch ingrijpt, betekent dit wel dat de staat zo’n 1,6 miljard euro aan belastinginkomsten misloopt. Minister Eelco Heinen (VVD, Financiën) zou echter een manier hebben gevonden om dat gat te dichten. Het is nog niet duidelijk welke oplossing hij heeft.

De kans is groot dat de korting ook na volgend jaar verlengd zal worden. Een volgend kabinet zou zich namelijk erg impopulair maken bij autorijdend Nederland als ze de korting weer intrekken. Daarnaast zijn de prijsverschillen met het buitenland erg groot, net als de verschillen in accijns.

