Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tijs van den Brink verlaat de EO en lonkt naar zetel bij CDA: ‘Politiek trekt, nooit een geheim geweest’

Na 25 jaar bij de EO kiest Tijs van den Brink voor een nieuwe richting: de politiek. De bekende presentator heeft gesolliciteerd naar een plek op de kandidatenlijst van het CDA.

Daarmee sluit hij een tijdperk af waarin hij een van de meest herkenbare gezichten van de publieke omroep werd.

Bekend gezicht bij de EO

Sinds de jaren negentig was Van den Brink niet weg te denken van radio en televisie. Hij presenteerde onder meer De Ochtenden, Met het Oog op Morgen, Knevel & Van den Brink, Op1 en recent Dit is Tijs. Altijd met een mix van journalistieke scherpte en een open blik op geloof en samenleving. Voor veel kijkers en luisteraars was hij hét gezicht van de EO-journalistiek.

Met zijn sollicitatie naar een plek bij het CDA is die rol per direct voorbij. De EO laat weten dat hij niet meer actief zal zijn in programma’s als Dit is de Dag en de podcast De Spindoctors. Alleen de opnames van Adieu God? gaan voorlopig door. „We willen tijdig ruimte maken voor opvolgers, zeker met de verkiezingen in aantocht”, aldus de omroep.

‘De politiek trok altijd al’

Van den Brink zelf spreekt van een weloverwogen beslissing. „De EO was mijn thuis, de journalistiek mijn vak. Maar ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat de politiek trekt”, zegt hij.

„Na de val van het kabinet heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een sollicitatiebrief geschreven naar het CDA. Of het uiteindelijk een Kamerzetel wordt, bepalen partij en kiezer. Dat is spannend, maar ik zet deze stap met overtuiging.”

Metro schreef eerder over wat de nieuwe verkiezingen gaan kosten.

Binnen de EO klinkt waardering en weemoed. Directeur Arjan Lock: „Tijs heeft generaties kijkers en luisteraars geraakt. Hij belichaamde wat de EO wil zijn: betrokken, nieuwsgierig en stevig geworteld. Zijn vertrek is een verlies, maar zijn keuze om dienstbaar te zijn in de politiek respecteren we.” Hoofdredacteur Hans van der Linden roemt zijn „nuchterheid, scherpte en morele antenne”.

In de voetsporen van Bontebal

Met zijn stap naar het CDA treedt Van den Brink enigszins in de voetsporen van partijleider Henri Bontenbal, die zelf ook lange tijd als opiniemaker actief was voordat hij de politiek in ging. Zo maakte hij samen met energieonderzoeker Remco de Boer een podcastserie over energiebeleid, Bontenbal & de Boer, en schreef hij opiniestukken met zijn mening over dat onderwerp in de media.

Het CDA, dat de laatste jaren moeite heeft om zich opnieuw uit te vinden maar in de peilingen uitstekend gaat, kan met een bekend gezicht als Van den Brink rekenen op extra aandacht. Zijn ervaring in het publieke debat kan daarbij van pas komen.

Wat als de sprong niet lukt? Volgens de EO is een terugkeer naar zijn oude journalistieke werk uitgesloten. Mocht Van den Brink geen Kamerlid worden, dan volgt een gesprek over zijn toekomst. Daarmee zet hij alles op alles voor deze carrièreswitch.

Reacties