Studente in Nijmegen van fiets gesleurd, vrouwen op scherp: ‘Fiets niet alleen naar huis’

Studenten in Nijmegen worden gewaarschuwd om de komende tijd niet alleen naar huis fietsen. Deze waarschuwing komt nadat er begin deze week door een onbekend persoon een poging is gedaan om een vrouwelijke studente op de fiets een auto in te sleuren. De vrouw wist te ontsnappen, maar de schrik zit er goed in.

Studenten worden daarom verzocht om de komende tijd extra voorzichtig te zijn, zo blijkt uit een WhatsApp-bericht dat vanuit de introductie-organisatie is gestuurd. ‘Helaas hebben we gisteren bijna een situatie gehad waarbij een van onze studenten onvrijwillig werd meegenomen op de terugweg van een activiteit’, zo valt er in het bericht te lezen. ‘Hiermee wil ik jullie vragen om ervoor te zorgen dat studenten niet alleen naar huis fietsen en er extra aandacht aan te geven dat iedereen veilig thuiskomt.’

Waarschuwing aan studenten in Nijmegen

Het bericht is verstuurd naar mentoren van de introductie van de Radboud Universiteit. Ook andere mentoren hebben via introductiecommissies soortgelijke berichten ontvangen. Elke Moser Melis, de coördinator van de introductie, laat weten dat het niet de bedoeling is om paniek te zaaien. „We hopen hiermee vooral bewustwording te creëren. Zeker met het verhaal van Lisa (de tiener uit Abcoude die na een avondje stappen in Amsterdam om het leven werd gebracht) in het achterhoofd”, aldus Moser Melis.

Zij legt uit dat de vrouw in kwestie een deelnemer is van de letterenfaculteit. De studente fietste dinsdagavond na een activiteit naar huis. Bij het Goffertpark zou zij in haar eentje zijn geweest en zou iemand een poging hebben gedaan om haar mee te nemen in een auto. Uiteindelijk is dat niet gebeurd en kon de studente haar weg vervolgen, zegt Moser Melis.

‘Heftige situatie’

„Ze is hier uiteraard heel erg van geschrokken. Het is een heftige situatie die is voorgevallen. Er is uitgebreid contact met haar geweest, dat heeft ze ook met de faculteit gehad. We hebben de studente ook contact met een vertrouwenspersoon aangeboden. We hopen natuurlijk dat zij dit een plekje kan gaan geven.” Moser Melis wil verder niet op details ingaan. „Het ligt natuurlijk erg gevoelig. We hebben in het contact met haar vooral gefocust op hoe zij zich voelde.”

Hoewel er nog geen aangifte bij de politie is gedaan, zou de studente dit wel van plan zijn. De introductie-organisatie roept in het WhatsApp-bericht ook op om gelijk 112 te bellen als zich een soortgelijke situatie voordoet. Het is nog onduidelijk of de studente haar deelname aan de introductie zal vervolgen.

