Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vanuit huis werken voor veel geld: steeds meer mensen trappen in déze slinkse vorm van fraude

Een makkelijke baan, waarbij je slechts een paar uur per dag werkt, maar tóch lekker veel geld verdient: het klinkt bijna te mooi om waar te zijn en dat is het ook, zo waarschuwt de Fraudehelpdesk. Zij krijgen steeds meer klachten binnen van mensen die veel geld zijn kwijtgeraakt, omdat ze in een dergelijk appje of belletje trappen.

Deze vorm van fraude liegt er niet om. Oplichters benaderen mensen via een belletje, sms, WhatsAapp of advertenties op sociale media. De boodschap is steevast hetzelfde: ze hebben een mooi baan-aanbod voor je, waarbij je gemakkelijk geld kunt verdienen. En het fijne is, je kunt ook nog gewoon vanuit huis werken. Het enige wat je hoeft te doen is op een website prijzen en recensies van hotels in te vullen. „Het systeem doet 95% van het werk, dus het enige wat je hoeft te doen is klikken en verzenden”, zo valt er vaak te lezen.

Addertje onder het gras

Na verloop van tijd krijgen mensen een nog mooier aanbod: ze kunnen nog meer geld verdienen als ze grotere klussen aanpakken. Maar om die grote klussen te kunnen uitvoeren, moeten ze wel eerst zelf wat geld overmaken. Volgens de Fraudehelpdesk verdienen mensen vaak het geld terug of zelfs meer, maar zodra je grotere bedragen overmaakt wordt het een ander verhaal. In veel gevallen is het dan ineens heel lastig om je geld terug te krijgen.

Flinke schade door fraude

Volgens de Fraudehelpdesk komt deze vorm van oplichting steeds vaker voor: alleen al dit jaar zouden honderden Nederlanders het slachtoffer zijn geworden. Gemiddeld verloren zij 6500 euro. In de eerste helft van dit jaar ging het volgens Fraudehelpdesk om een totale schade van 1,52 miljoen euro voor deze vorm van fraude. Dit is nu al bijna net zoveel als in heel 2024, waarbij het ging om 1,67 miljoen euro.

De Fraudehelpdesk adviseert mensen om niet in te gaan op dergelijke telefoontjes of berichtjes en ook nooit geld over te maken. Blokkeer het nummer direct en verwijder de berichten.

Vorige Volgende

Reacties