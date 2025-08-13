Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Smog in de lucht: dit moet je wel/niet doen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat mensen vandaag in verschillende delen van Nederland last kunnen hebben van smog. Hoe ontstaat smog, tot welke klachten kan het leiden en wat kun je beter wel/niet doen?

Vooral in Overijssel, Gelderland en Utrecht kan de luchtkwaliteit slecht zijn, waarschuwt het RIVM. Vanaf morgen zijn de concentraties ozon lager en is er geen kans meer op smog. Eerder deze zomer kwam er eenzelfde soort waarschuwing naar buiten. Overigens is de lucht in veel delen van Nederland überhaupt sterk vervuild. Dat is vooral in de grote steden het geval.

Hoe ontstaat smog en tot welke klachten kan het leiden?

Smog door ozon ontstaat door ophoping van luchtvervuiling als er weinig wind staat en het zonnig is. Vervuilende stoffen worden dan door zonlicht omgezet in ozon. Het gaat bijvoorbeeld om stikstofoxiden uit uitlaatgassen.

Er zijn drie niveaus van smog: gering, matig en ernstig. Die niveaus zijn ingedeeld op basis van hoeveel deeltjes ozon of fijnstof er in de lucht zitten. Het RIVM geeft een smogwaarschuwing af als er kans is op matige smog en een smogalarm als er kans is op ernstige smog.

Vanaf een bepaalde concentratie kan smog onder meer leiden tot kortademigheid en hoesten, zeker bij mensen met luchtwegaandoeningen, zoals astma. Ook kan de smog door ozon irritatie aan de neus, ogen en keel, pijn op de borst, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Vaak hebben kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen er meer last van, maar bij ernstige smog kan iedereen klachten krijgen.

Wat moet je wel/niet doen bij smog?

Het ligt voor de hand, maar het kan verstandig zijn om binnen te blijven als er veel smog in de lucht zit. Aan het eind van de middag en vroege avonden zijn de ozonconcentratie het hoogst, dus dan is het helemaal verstandig om niet naar buiten te gaan. Fysieke inspanning buiten is al helemaal geen goed idee. Bijvoorbeeld via Luchtmeetnet kun je checken hoe ernstig de smog op een bepaald moment is.

Bij voorkeur houd je de ramen gesloten als je binnen blijft. Daarnaast is het goed om veel water te drinken. Astma- en COPD-patiënten worden geadviseerd om hun medicijnen altijd bij zich hebben, vooral als ze buiten zijn. Zorg er tot slot voor dat de luchtkwaliteit niet nóg slechter wordt door een houtkachel of barbecue aan te steken.

