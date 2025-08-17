Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Breng jij je sleutels naar de buren tijdens je vakantie?

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vertrouwt hun de sleutels aan de buren toe tijdens de vakantie. Hoe zit dat bij jou?

Misschien dachten we ondertussen ‘dat dat iets van vroeger was’, je sleutels tijdens je welverdiende vakantietripje naar de buren brengen. Om de planten water te geven of even te kijken of binnen alles nog in orde is. Zoiets als dat veel besproken ’touwtje door de brievenbus’ – vroeger heel gewoon om binnen te komen – waarover de dit jaar overleden Jan Terlouw in De Wereld Draait Door ooit begon.

Verschil tussen stad en platteland

65-plussers vertrouwen hun buren meer dan jongeren en mensen in stedelijke gebieden zijn minder geneigd hun buren de sleutels te geven dan bewoners van het platteland. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), onder 180.000 mensen van 15 jaar en ouder.

Bijna driekwart (72 procent) van de ondervraagden is het eens met de stelling: als ik op vakantie zou gaan of langere tijd afwezig zou zijn, zou ik mijn sleutels aan de buren durven te geven. Er is geen onderscheid in vertrouwen tussen vrouwen en mannen.

Best gelezen artikelen van dit moment ‘Als kijker B&B Vol Liefde te veel doorkrijgt, dan vrees ik voor de toekomst’

Financiële fout: ‘Mijn ex vroeg me met haar studieschuld te helpen. Toen het was afbetaald, verliet ze me’

Een spoor van vernieling na je ontslag: wat is ‘revenge quitting’?

Dit is het nieuwe bedrag voor minimumloon dat NSC na de verkiezingen wil

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Zin in werken in de zorg, al is het geen vetpot’

Friezen vertrouwen op sleutels bij de buren

In de Veiligheidsmonitor 2023 staat dat 79 procent van de mensen van 65 jaar of ouder aangeeft dat zij tijdens vakantie of afwezigheid hun huissleutel aan de buren durven te geven. 64 procent van de 15- tot 25-jarigen vertrouwen de sleutels aan de mensen die naast hen wonen toe. De ouderengroep voelt zich vergeleken met jongeren ook het meest thuis in hun buurt. Ze zijn meer tevreden met de bevolkingssamenstelling en hebben meer contact met andere buurtbewoners.

Mensen op het platteland zeggen vaker dat ze hun huissleutel aan de buren durven te geven dan de inwoners van stedelijke gebieden: 82 procent tegenover 60 procent. 79 van de 100 bewoners in de provincie Friesland vertrouwen hun sleutel toe aan de buren. In Zuid-Holland is dat het laagst. Daar geeft twee op de drie mensen (67 procent) aan hun buren de sleutel toe te vertrouwen.

Reacties