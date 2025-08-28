Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer mensen zijn het slachtoffer van malafide klusbedrijven: hier wil je op letten

Of je nu je voordeurslot moet openbreken of te maken hebt met lekkage: er zijn van die klussen die flinke spoed hebben en waar je het liefst zo snel mogelijk iemand voor inhuurt. En juist van dit soort noodgevallen maken veel malafide klusjesmannen misbruik, zo meldt de Fraudehelpdesk. Maar hoe voorkom je nu dat je hier zelf slachtoffer van wordt?

De meldingen die de Fraudehelpdesk binnenkrijgt komen grotendeels overeen: gedupeerden melden dat ze een probleem hebben met hun wasmachine, riool of toilet, elektra, ongedierte of het deurslot. Vervolgens gaan ze online op zoek naar iemand die de klus kan klaren. De malafide klusbedrijven verschijnen vaak als eerste zoekresultaat, zijn 24 uur per dag bereikbaar of bieden directe hulp. Soms wordt ook de naam van een bestaand klusbedrijf misbruikt.

Welke onverwachte kosten komen veel voor?

Vaak is vooraf onduidelijkheid over de prijs en worden achteraf buitensporig hoge kosten gerekend. Er wordt bij de helpdesk met name melding gedaan van de volgende kosten:

Verzonnen complicaties of onderdelen: er worden problemen ontdekt die er niet zijn of er moet betaald worden voor onderdelen die achteraf niet nodig blijken te zijn.

Bizar hoge voorrijkosten: de reparateur beweert dat hij bijvoorbeeld vanuit Maastricht naar Groningen moest rijden.

Onbesproken arbeidskosten: onverwacht hoge prijzen die niet van tevoren zijn gecommuniceerd.

De klus blijkt uiteindelijk slecht of zelfs helemaal niet te zijn gedaan, waardoor het probleem blijft bestaan of erger wordt.

Malafide klusbedrijven aan de deur

In sommige gevallen blijkt er niet eens direct een probleem te zijn. Zo kan het dat een dakdekker aanbelt en beweert dat er problemen zijn met daken in de buurt en dat ze dit komen repareren. Ze vragen toestemming om het dak te controleren en als ze daar zijn ontdekken ze vaak dat er ‘heel veel mis’ is.

Bewoners schrikken hiervan en laten hun dak repareren, om er vervolgens achter te komen dat er helemaal niks aan de hand was met het dak of dat de dakdekkers meer schade hebben aangericht.

Intimiderend gedrag

De bedrijven eisen directe betaling en in sommige gevallen moeten gedupeerden daar zelfs vooraf al voor tekenen. Het gaat om een groot bedrag dat via een betaalverzoek, contant of met een mobielpinapparaat moet worden betaald. Uiteindelijk staat op het bankoverzicht vaak alleen de naam van een tussenpartij (zoals SumUp) en niet de bedrijfsnaam.

Mensen die het hoge bedrag in twijfel trekken, krijgen vaak te maken met intimiderend gedrag waardoor ze uiteindelijk toch tot betaling overgaan. Wanneer ze later proberen in contact te komen met het bedrijf lukt dat vaak niet.

Wat kun je volgens de helpdesk doen?

Hoe voorkom je nu dat je zelf slachtoffer wordt van deze malafide praktijken? Volgens de Fraudehelpdesk zijn de volgende tips belangrijk:

Controleer altijd het bedrijf: kijk of ze gecertificeerd zijn en of het KvK-nummer klopt.

kijk of ze gecertificeerd zijn en of het KvK-nummer klopt. Lees de reviews: lees recensies over het bedrijf en doe dit op meerdere onafhankelijke reviewsites.

lees recensies over het bedrijf en doe dit op meerdere onafhankelijke reviewsites. Spreek de prijs vooraf schriftelijk af: zorg dat er een duidelijke prijsafspraak op papier staat.

zorg dat er een duidelijke prijsafspraak op papier staat. Betaal alleen achteraf en met een factuur: betaal pas na de klus en vraag altijd om een factuur.

