Rechter: Schiphol mocht activisten XR geen gebiedsverbod opleggen

Schiphol mocht de activisten van Extinction Rebellion die in het beveiligde deel van de luchthaven demonstreerden geen jarenlang gebiedsverbod opleggen. De rechtbank in Haarlem oordeelt vrijdag dat dit een „ontoelaatbare inperking” was van het demonstratierecht. „Een concreet veiligheidsrisico is door Schiphol niet aannemelijk gemaakt.”

Extinction Rebellion (XR) vocht de gebiedsverboden aan in een kort geding tegen Schiphol. De klimaatactiegroep wilde dat de luchthaven alle 37 verboden introk. Activisten voerden op 8 maart actie in de KLM-lounge tegen veelvuldig vliegen. Schiphol legde vervolgens toegangsverboden op voor vijf tot tien jaar. Deze straf is dermate hoog dat andere activisten mogelijk niet meer op deze manier durven te demonstreren, vond de voorzieningenrechter.

Ook waren de regels van Schiphol niet duidelijk genoeg, oordeelt de rechter. Daardoor konden activisten niet weten dat ze zo’n lang gebiedsverbod zouden krijgen. Ze hadden al vaker in het beveiligde deel op de luchthaven gedemonstreerd, en toen leidde dit niet tot een sanctie.

‘Ernstige schending’

Door de verboden konden de activisten ook niet meer vliegen vanaf Schiphol. In de zaak stelde Schiphol dat dit geen ernstige schending was van de belangen van de demonstranten, omdat zij vanwege hun overtuigingen niet moeten willen vliegen. Ook daar is de rechter het niet mee eens. Die wijst erop dat de betogers zich keren tegen het KLM-programma dat meer vliegen stimuleert. Het is dus niet te zeggen dat de XR-activisten daarmee vinden dat ze zelf nooit meer in het vliegtuig mogen stappen.

Verder is de voorzieningenrechter het eens met Schiphol dat activisten ondanks het demonstratierecht niet elk privaat terrein mogen betreden. Maar de rechter vindt de luchthaven niet een normaal privaat terrein. „De luchthaven vervult immers een belangrijke publieke functie.” Omdat Schiphol een belangrijk luchtverkeersknooppunt is, kan die niet zomaar de toegang tot de luchthaven ontzeggen.

De rechter vindt na het kort geding dat XR voldoende heeft aangetoond waarom ze ook in het beveiligde deel van Schiphol kunnen demonstreren. „Onderdeel van het demonstratierecht is namelijk dat dit in het zicht kan plaatsvinden van het publiek tot wie men zich wil richten.” En de KLM-lounge voor deelnemers van het programma ligt in dit beschermde deel van de luchthaven.

