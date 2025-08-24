Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Run op zelfverdedigingsmiddelen na dood 17-jarige Lisa

Na de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa in Duivendrecht grijpen steeds meer Nederlanders naar zelfverdedigingsmiddelen. Producenten en verkopers van dit soort producten melden een stormloop, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.

Zo is de zogenoemde ‘smurfenspray’ X-Marker inmiddels volledig uitverkocht. „In een paar dagen tijd waren duizenden stuks verdwenen uit de schappen. Dat is eigenlijk betreurenswaardig”, laat een leverancier weten aan RTL.

Zoekopdrachten naar zelfverdedigingsmiddelen schieten omhoog

De toegenomen vraag naar zelfverdedigingsmiddelen is ook zichtbaar op sociale media. In een grote Facebookgroep met meer dan 175.000 vrouwen klonk gisteravond nog de oproep: ‘Meiden, bescherm jezelf, koop een spray’. Onder het bericht stromen de reacties binnen. Vrouwen delen foto’s van bestelde producten of vertellen dat ze al naarstig op zoek zijn naar alternatieven. „Toevallig vandaag gekocht!”, schrijft iemand, waarop een ander reageert: „Slim, thanks voor de tip.”

Niet alleen de verkoopcijfers van zelfverdedigingsmiddelen gaan door het dak, ook online is de toegenomen interesse merkbaar. Volgens data van Google Trends wordt er veel vaker gezocht naar termen als ‘pepperspray’ en ‘zelfverdedigingsspray’. Dat is opvallend, want pepperspray is in Nederland verboden. Het middel mag alleen door politieagenten worden gebruikt. Burgers riskeren een strafblad als ze er één in bezit hebben.

Wettelijke alternatieven

De X-Marker, een zelfverdedigingsmiddel dat nu massaal is uitverkocht, is wel legaal. Deze spray brengt een felblauwe kleurstof aan die lastig van de huid en kleding te verwijderen is. Op die manier kan een dader later makkelijker worden herkend. Daarnaast bestaan er persoonlijke alarmapparaatjes die een hard geluid maken om de omgeving te waarschuwen.

De run op zelfverdedigingsmiddelen illustreert volgens experts een groeiend gevoel van onveiligheid, vooral onder jonge vrouwen. Onderzoeken van het CBS laten al jaren zien dat vrouwen zich vaker onveilig voelen in de openbare ruimte dan mannen. De tragische dood van Lisa lijkt die zorgen opnieuw aangewakkerd te hebben.

