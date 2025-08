Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rotterdam ligt vol met lachgas-cilinders: dit kost het om dat elke keer op te ruimen

Medewerkers van stadsreiniging Rotterdam vinden elke week ongeveer achthonderd gebruikte cilinders van lachgas op straat. Dat meldt de gemeente die daarmee behoorlijk in de kosten loopt. Je hoeft geen wiskundewonder te zijn om daarbij te bedenken hoeveel ‘lachgastroep’ er in heel Nederland rondzwerft.

Sinds lachgas strafbaar is (dat had nog heel wat voeten in aarde), zijn de lege cilinders een probleem. Dat komt omdat er geen statiegeld meer op mag worden geheven.

Lachgas verboden, maar nog veel gebruikt

Het gas is populair als drug. Het is echter sinds 2023 verboden om lachgas als drug te gebruiken, te bezitten, te produceren of te vervoeren. Een grote groep van vooral jongeren van 18 tot 25 jaar gebruikt het nog steeds. Vermoedelijk komt het grootste deel van de gevonden cilinders van de verkoop van kleine hoeveelheden lachgas aan gebruikers.

De gemeente Rotterdam weet inmiddels hoe dat afval van lachgas het beste kan worden opgeruimd. „We hebben het hele proces van inzamelen en verwerken aardig op orde, met een afhandelingstermijn van ongeveer vijf werkdagen”, aldus gebiedscoördinator Jiyan Canpolat. „We werken daarvoor samen met een aannemer, die de cilinders veilig verwerkt.”

Opruimen loopt in de (dikke) cijfers

Rotterdam heeft drie speciale ‘lachgascilinderopruimwagens’ ter beschikking. Die blijken hard nodig om de honderden gevonden gasbussen op te ruimen. De cilinders zijn gevaarlijk, want ze kunnen ontploffen. Rotterdam raadt vinders aan deze te laten liggen en ze ook niet bij het reguliere huisvuil te gooien. Vorig jaar kostte het opruimen van de cilinders alleen al in Rotterdam 1,3 miljoen euro.

Lachgas wordt normaal gebruikt als verdovingsmiddel in de zorg en als gaspatroon in bijvoorbeeld slagroomspuiten. Als drug geeft het een vergelijkbaar effect als alcohol. Nadelen zijn verwardheid, duizeligheid en misselijkheid (behandelingen blijken behoorlijk lastig). Soms kunnen gebruikers het bewustzijn verliezen. Deelnemen aan het verkeer is gevaarlijk omdat de reactiesnelheid afneemt.

Documentaire over lachgas

Voor wie wil weten wat lachgas doet: Videoland heeft nog altijd de documentaireserie Lachgaskoning Deniz online staan. Metro schreef daarover: ‘Het gaat over een man die tot inkeer kwam, maar het wringt’. De trailer van de docu zie je hierboven.

Vorige Volgende

Reacties