RIVM activeert hitteplan: hier moet je op letten

Zweten, de ventilator aan en goed blijven drinken: de hitte is, zoals je waarschijnlijk al merkt, nog niet snel voorbij. De heetste dagen komen er juist aan. Daarom heeft het RIVM na overleg met het KNMI besloten het Nationaal Hitteplan opnieuw in te voeren.

Vanaf morgenochtend 10.00 uur is het plan van kracht voor heel Nederland. Eind juni was het hitteplan voor het laatst van kracht, toen was het in het hele land tropisch warm.

De temperaturen lopen de komende dagen flink op, vooral in het zuiden van het land. Daarmee is de kans op een regionale hittegolf groot. Morgen stijgt de temperatuur daar ruim boven de 30 graden, wat zorgt voor tropische warmte. In de dagen die volgen kan het zelfs nog warmer worden. Het RIVM roept daarom op om extra alert te zijn en dat geldt voor behoorlijk wat zaken.

Hitteplan uitgeroepen

Wanneer wordt er nu een hitteplan uitgeroepen? Het Nationaal Hitteplan wordt actief als er een periode van hoge temperaturen wordt verwacht. Pas als er een grote kans is op aanhoudende of extreme hitte, wordt het plan ‘geactiveerd’. Niet alleen de temperatuur overdag is belangrijk bij deze beslissing. Ook de nachttemperatuur, gevoelstemperatuur en luchtvochtigheid spelen een rol. Het RIVM benadrukt: het hitteplan is niet hetzelfde als een hittegolf.

Het Nationaal Hitteplan heeft te maken met de weersverwachting. Een hittegolf kan, in tegenstelling tot het hitteplan, pas achteraf worden vastgesteld. Er is sprake van een hittegolf als het in De Bilt minimaal vijf dagen achter elkaar ten minste 25 graden is geweest, waarvan minimaal drie dagen boven de 30 graden.

Voor wie geldt het hitteplan?

Het Nationaal Hitteplan is in principe bedoeld voor organisaties en professionals in de zorg en mantelzorgers. Het RIVM laat hen weten als er hitte verwacht wordt. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de hitte in de ondersteuning van en zorg voor kwetsbare groepen. Zorgorganisaties kunnen bijvoorbeeld hun eigen hitteplan van de plank halen.

Alle betrokken organisaties kunnen deze waarschuwing gebruiken om hun eigen achterban te informeren. Elke organisatie maakt zelf de keuze om de maatregelen te nemen. Op dit moment ontvangen ongeveer zeventig landelijke branche- en belangenorganisaties in de zorgketen de berichten over het Nationaal Hitteplan. Dit zijn onder meer organisaties voor ouderen, huisartsen, het Rode Kruis en GGD GHOR Nederland.

Wat te doen bij hitte?

Hoewel het hitteplan dus geen ‘verplichting’ is, geeft het RIVM een aantal belangrijke tips voor iedereen om de hitte goed door te komen. Zo is het bijvoorbeeld essentieel om voldoende te drinken. Zet water, limonade, thee of koffie klaar en moedig mensen aan om meer te drinken dan normaal, ook als ze geen dorst hebben. Daarnaast is het belangrijk om de woning koel te houden, bijvoorbeeld met zonwering, een ventilator of airconditioning. Doe je ramen alleen open als het buiten koeler is en zoek bij voorkeur een koelere plek op, bijvoorbeeld tijdens je werk.

Verder is het belangrijk om het lichaam koel te houden. Zorg dat mensen zoveel mogelijk in de schaduw blijven en stimuleer ze om activiteiten, zoals boodschappen doen, voor 12.00 uur of na 18.00 uur te plannen. Een verkoelend voetenbad kan ook verkoeling bieden. Kortom: let goed op jezelf en de mensen om je heen.

Waarschuwen voor extreme hitte

Bij extreme hitte is het soms handig om op een aantal dingen wat alerter te zijn, adviseert het RIVM. Let bijvoorbeeld goed op signalen van oververhitting zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid of extreme dorst. Ook concentratieverlies overdag, spierpijn, opgezwollen enkels en jeukende blaasjes kunnen aanwijzingen voor oververhitting zijn. Wees ook vooral alert op kleine kinderen in geparkeerde auto’s. Helpt extra drinken en verkoeling niet? Neem dan contact op met de huisarts.

Daarnaast is het volgens het RIVM verstandig om op medicijngebruik te letten, omdat medicijnen anders kunnen reageren bij hitte. Tot slot is het belangrijk om kwetsbare mensen in je omgeving soms te bezoeken of op te bellen om te vragen hoe het met ze gaat. Denk hierbij ook aan jonge kinderen of mensen waarvoor je normaal niet zorgt, zoals ‘de oudere buurman of buurvrouw’.

