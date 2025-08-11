Regionale hittegolf (en mogelijk nationale) in aantocht
Trek je bikini maar weer uit de kast, want er komt waarschijnlijk een hittegolf aan. Vandaag loopt de temperatuur in het zuiden van Nederland op tot boven de 30 graden. Weeronline verwacht dat de tropische hitte de komende dagen uitbreidt naar de rest van het land, met uitzondering van het noorden.
Daarmee is de kans op een regionale hittegolf groot.
Tropisch warm tot en met donderdag
Na de tropische start vandaag, stijgt het kwik morgen en woensdag in vrijwel het hele land tot boven de 30 graden. Alleen in het noorden kan de temperatuur door een aanlandige wind net onder de tropische grens blijven.
Donderdag wordt het in het zuiden en oosten opnieuw ruim 30 graden. Daarmee komt een regionale hittegolf binnen bereik.
Ook in het weekend blijft het zomers warm met temperaturen vaak boven de 25 graden. Wel neemt de kans op regen- en onweersbuien dan toe.
Zo houd je je huis koel met een hittegolf
Met warm weer komt altijd de vraag: hoe houd je je huis nu koel? Metro schreef er eerder al een artikel over. Want nee, een airco hoeft echt niet altijd meteen gekocht worden. Er zijn ook nog andere manieren om je huis (goedkoper) te koelen.
