Regionale hittegolf (en mogelijk nationale) in aantocht

Trek je bikini maar weer uit de kast, want er komt waarschijnlijk een hittegolf aan. Vandaag loopt de temperatuur in het zuiden van Nederland op tot boven de 30 graden. Weeronline verwacht dat de tropische hitte de komende dagen uitbreidt naar de rest van het land, met uitzondering van het noorden.

Daarmee is de kans op een regionale hittegolf groot.

Tropisch warm tot en met donderdag

Na de tropische start vandaag, stijgt het kwik morgen en woensdag in vrijwel het hele land tot boven de 30 graden. Alleen in het noorden kan de temperatuur door een aanlandige wind net onder de tropische grens blijven.

Donderdag wordt het in het zuiden en oosten opnieuw ruim 30 graden. Daarmee komt een regionale hittegolf binnen bereik.

☀️ Wanneer spreken we van een hittegolf? Volgens de definitie moet het minstens vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, waarvan drie dagen boven de 30 graden. In De Bilt, waar het KNMI de landelijke metingen doet, lijkt de kans op een officiële hittegolf kleiner. De laatste landelijke hittegolf was eind juni tot begin juli.

Ook in het weekend blijft het zomers warm met temperaturen vaak boven de 25 graden. Wel neemt de kans op regen- en onweersbuien dan toe.

Zo houd je je huis koel met een hittegolf

Met warm weer komt altijd de vraag: hoe houd je je huis nu koel? Metro schreef er eerder al een artikel over. Want nee, een airco hoeft echt niet altijd meteen gekocht worden. Er zijn ook nog andere manieren om je huis (goedkoper) te koelen.

