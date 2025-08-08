Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rechters klaar met dat uitspraken worden weggezet als ‘maar een mening’: overdreven?

Rechters waarschuwen dat groeiende kritiek op hun werk de rechtsstaat ondermijnt. In een brandbrief stelt de togadriehoek van Amsterdam dat uitspraken te vaak worden weggezet als ‘maar een mening’. Hoe zit dat?

In Nieuws van de Dag ging opiniemaker Roderick Veelo gisteravond op het onderwerp van de brandbrief in. De brief werd verstuurd naar De Telegraaf. Hij vindt dat rechters niet moeten overdrijven en stelt in het SBS6-programma dat ze niet boven kritiek staan. Je ziet Veelo in de video hierboven.

Kritiek op rechters uit alle geledingen

Openlijke kritiek op rechters, die de rechtstaat volgens hen zou ondermijnen, komt zowel vanuit de samenleving als politiek Den Haag. Roderick Veelo merkt op dat het niet alleen maar over even roepen dat een rechterlijke uitspraak ‘ook maar een mening is’ gaat. „De togadriehoek vindt het ook gevaarlijk. Een gevaar voor de rechtsstaat, een gevaar voor de democratie.”

Veelo over de harde stelling van rechters: „Ik vind dat echt overdreven. Het rechtsgevoel van burgers en van politici is een wezenlijk onderdeel van de rechtsstaat. De rechter heeft het laatste woord, zeker. Maar ik vind niet dat je heel krampachtig moet doen dat politici, volksvertegenwoordigers, maar ook burgers geen kritiek kunnen hebben op uitspraken van de rechters.”

Hoger beroepen

De opiniemaker ziet het binnen de rechters zelf ook: „Het is natuurlijk zo dat we in hoger beroepen heel vaak zien dat de ene rechter de andere rechter afvalt en tot een ander besluit komt.”

Presentator Art Rooijakkers stipt nog aan dat de brandbrief niet alleen over kritiek op de uitspraken van rechters gaat. „Hij gaat over het onder druk staan van de rechtstaat, om een heleboel dingen.” Dat kan bijvoorbeeld ook de drukte van het aantal rechtszaken zijn. „Eén punt daarvan was de kritiek van onder meer politici op de individuele uitspraken van rechters.”

Reacties