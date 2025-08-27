Deel dit artikel: Share App Mail Pin

PVV stijgt in peilingen na moord op Lisa: ‘Wilders schaamteloos’ en ‘meester van het uitmelken’

PVV (33 zetels) nam in de laatste peiling van EenVandaag enige afstand van GroenLinks/PvdA (26 zetels). Dat zou komen door de schokkende moord op de 17-jarige Lisa. „De schaamteloosheid van Wilders is echt gênant”, vinden onder meer voormalig Kamerlid Ton Elias en Rob Jetten.

Een maand geleiden gingen PVV en GroenLinks/PvdA in de peilingen nog samen aan kop. Lisa uit Abcoude werd vorige week met ernstig geweld om het leven gebracht toen ze vanuit Amsterdam naar huis fietste. Een 22-jarige verdachte is aangehouden. De gruwelijke moord veroorzaakte een schokgolf in Nederland.

Moord Lisa heeft invloed op peilingen

Volgens politiek verslaggever Tessa van Viegen bevestigde EenVandaag haar dat dit soort incidenten invloed op de peilingen hebben. „Het asielthema komt weer aan de orde omdat de verdachte een asielzoeker is. Je ziet dat kiezers daarop reageren en denken: we moeten op de PVV gaan stemmen”, vertelt ze bij Goedenavond Nederland op NPO 1.

Ook de (voorlopige) ondergang van de VVD speelt een rol. De partij valt gigantisch weg in de peilingen en staat nog maar op 15 zetels. „De rechtse kiezer moet ergens heen. Die gaat zoeken en komt nu deels ook bij de PVV uit.”

👇 Vrije val VVD Voor veel VVD-kiezers was de rel tussen partijleider Dilan Yesilgöz en zanger Douwe Bob een keerpunt. Eind juni besloot Douwe Bob niet op te treden bij een Joods voetbalevenement voor kinderen in Amsterdam, waar hij naar eigen zeggen werd geconfronteerd met zionistische uitingen. Yesilgöz beschuldigde hem daarop van Jodenhaat. Inmiddels heeft ze daar haar excuses voor aangeboden.

‘Schaamteloos om verschrikkelijke gebeurtenis te gebruiken’

Voormalig VVD-Kamerlid Ton Elias trekt bij het programma fel van leer tegen de PVV-leider. „Ik zie Wilders deze verschrikkelijke gebeurtenis electoraal gebruiken. Dat doet hij schaamteloos. Tegelijkertijd is er ook een probleem, maar om dat nu helemaal aan dit punt te koppelen. Dat is ook weer wat. Maar hij krijgt mensen mee. Hij is ook niet afgestraft voor het feit dat hij uit dat het kabinet is gestapt.”



Gedragspsycholoog Tom de Bruyne beaamt dat kiezers hun stem op dit soort incidenten baseren. „Electoraal werkt het zo dat als een bepaald thema dominant wordt, in dit geval migratie en angst voor migratie, de PVV wint. Als dat het meest belangrijk wordt wat in het hoofd van mensen zit, wint de PVV altijd. Hij is de meester van het uitmelken.”

Jetten haalt uit naar Wilders

Rob Jetten, ook aangeschoven, is ook fel naar Wilders. „De schaamteloosheid van Wilders is echt gênant. Hij heeft de afgelopen jaren tegen allemaal plannen gestemd om femicide en geweld tegen vrouwen harder aan te pakken. Daar was de PVV gewoon tegen. En nu is hij er als de kippen bij.”

Er zijn wel degelijk problemen in de asielopvang, stelt de D66’er. „Er zouden ook een aantal asielzoekers in Nederland veel beter in de gaten gehouden moeten worden, in een betere opvanglocatie, waar we ook weten waar ze uithangen. Maar om nu al het geweld tegen vrouwen op één hoop aan migranten te plakken, dat is het ranzige spel van de heer Wilders. Daar moeten we hem ook op aanpakken.”

