Steeds meer mensen zijn het slachtoffer van cashtraps: zó herken je ze

Normaal gesproken ontvang je tijdens het pinnen geld, maar soms kun je tijdens het ‘flappen tappen’ ook juist je geld kwijtraken. De reden? Zogeheten ‘cashtraps’ die steeds vaker op pinautomaten worden geplaatst. Maar hoe herken je nu zo’n cashtrap? En wat moet je doen als je denkt dat je er eentje ziet?

Een cashtrap is een apparaat dat criminelen plaatsen op het uitgiftevak van een pinautomaat. Het apparaat vangt het geld op dat uit de pinautomaat komt, waardoor het lijkt alsof de pinautomaat geen geld meer heeft. De meeste mensen lopen in zo’n geval weg, waarna de crimineel terugkomt om het geld op te halen. Cashtraps worden vooral geplaatst in drukke gebieden of bij automaten waar weinig toezicht is.

Opvallend veel meldingen van cashtraps

De afgelopen tijd zijn er opvallend veel meldingen van cashtraps binnengekomen bij de politie. De meldingen kwamen onder andere uit Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. In enkele gevallen kon de politie de verdachten op heterdaad betrappen, maar bij veel incidenten kwamen de meldingen pas later binnen, waardoor de daders niet konden worden opgepakt. De politie roept mensen daarom op om extra alert te zijn wanneer ze geld gaan pinnen. De methoden die criminelen gebruiken voor cashtraps worden steeds geavanceerder en zijn moeilijker te herkennen. In sommige gevallen worden ze gecombineerd met skimming-technieken, waarbij ook de pasgegevens worden buitgemaakt.

Hoe herken je cashtraps?

Volgens de politie zijn de cashtraps aan een aantal kenmerken te herkennen, namelijk:

Het uitgiftevak ziet er anders uit dan normaal.

Er steekt iets uit het afgiftevak of er zit iets los: als je even morrelt en het komt los, dan is de kans groot dat het een cashtrap is.

De geldopening is (deels) geblokkeerd.

Je hoort het uitbetalingsgeluid, maar er komt geen geld.

De automaat is heel langzaam of reageert ongebruikelijk.

In deze video van de politie kun je zien hoe de cashtraps er vaak uitzien:



Wat moet je doen als je slachtoffer denkt te zijn van een cashtrap?

Mocht je nu ergens hebben gepind en er komt geen geld uit de automaat, maar je ziet ook geen melding op het scherm verschijnen, dan zou het kunnen dat je slachtoffer bent geworden van zo’n cashtrap. In dit geval kun je het beste bij de automaat blijven staan en de bank bellen. Het nummer van de bank is te vinden op de geldautomaat en online.

Vertrouw je de situatie niet of voel je je onveilig? Neem dan contact op met de politie via het landelijke politienummer (0900-8844) of bel bij spoed 112. Het is sowieso belangrijk dat je bij een cashtrap altijd de politie belt.

