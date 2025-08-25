Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Parkeerboetes alleen digitaal ontvangen? Dat gaat vaak mis

Tegenwoordig ontvangen veel Nederlanders geen brief meer op de deurmat, maar alleen nog een melding in een digitale postbus. Het gevolg: steeds meer mensen missen parkeerboetes en krijgen aanmaningen.

Dat meldt de NOS op basis van cijfers van gemeenten. Eerder was er bij PostNL ook al hommeles, nadat het niet-thuisbriefje werd vervangen door een digitaal bericht.

Vaker aanmaningen na digitale parkeerboetes

Wie een parkeerboete krijgt toegestuurd in de digitale inbox van Mijn Overheid, krijgt twee keer zo vaak een aanmaning. In Amsterdam ontvangt 36 procent van de mensen die een digitale boete kregen een aanmaning om te betalen. Ter vergelijking: van de mensen die de boete in de brievenbus krijgen, mist 20 procent de betalingstermijn. In Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal is het 28 procent (digitaal) die een aanmaning krijgt, tegenover 13 procent (brief).

✉️ Parkeerboetes via Mijn Overheid MijnOverheid.nl is een persoonlijke online omgeving van de Nederlandse overheid waar je veilig toegang hebt tot persoonlijke gegevens en digitaal post van overheidsinstanties ontvangt in de Berichtenbox. In tegenstelling tot verkeersboetes van het CJIB, is er geen wettelijke verplichting om verkeersboetes per post op te leggen. Dat komt omdat het officieel gaat om een ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’. Daarmee vallen ze onder het belastingrecht. Gemeenten mogen ook zelf bepalen welke betaaltermijn ze aanhouden.

Sinds 2014 kunnen Nederlanders via MijnOverheid aangeven of ze alleen nog digitale post willen ontvangen. Ruim zes miljoen mensen hebben dit voor hun gemeente geactiveerd. Elf gemeenten versturen parkeerboetes via MijnOverheid, als mensen dat hebben aangevinkt.

Waar gaat het mis?

Het komt veelvuldig voor dat mensen niet weten dat boetes via MijnOverheid komen, nooit in de berichtenbox kijken, een oud e-mailadres hebben opgegeven en geen notificaties ontvangen. De boetes kunnen zo oplopen tot duizenden euro’s.

Van de ongeveer 11 miljoen MijnOverheid-gebruikers ontvangt ruim 10 procent zo’n melding niet. 770.000 mensen hebben bij het activeren van hun account geen mailadres ingevuld of dat niet geverifieerd, 480.000 mensen hebben aangevinkt geen mailnotificatie te willen ontvangen.

Bij een mailnotificatie is het bovendien lang niet altijd duidelijk dat het om een parkeerboete gaat, want in de mail staat alleen dat er een bericht van een gemeente of belastingsamenwerking klaarstaat, zonder verdere toelichting.

Volgens de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, weten veel mensen niet waar ze precies toestemming voor hebben gegeven. Ze bijvoorbeeld ook niet op de hoogte dat je parkeerboetes digitaal ontvangt. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen er maar één keer per halfjaar in kijken. Hij pleit ervoor dat alle parkeerboetes voortaan via de post worden gestuurd.

Reacties