Ontgroening Amsterdamse studenten stopgezet door gevaar van wolf

De ontgroening van studenten bij het Amsterdams Studentencorps is een traditie die al jarenlang bestaat. Elk jaar trekken corpsstudenten uit Amsterdam en Wageningen naar het bosrijke Landgoed Den Treek, waar ze worden ‘ontgroend’. Tijdens deze dagen voeren ze allerlei klusjes uit in de natuur, zoals onderhoudswerk en opruimen, als onderdeel van het ritueel.

Eerder deze week arriveerden de eerste driehonderd ‘aspirant-leden’ na een fietstocht van zo’n zes uur op het terrein. Op hun paklijst stond zelfs een fluitje om wilde dieren weg te jagen, maar dat was achteraf niet genoeg om hun veiligheid vast te stellen. Bij aankomst bleek hen namelijk een onverwachte verrassing te wachten: een wolf. Pech, of geluk bij een ongeluk?

Ontgroening studenten afgelast

De ontgroening kon door de wolf die rond Landgoed Den Treek loopt, niet doorgaan. De gemeente Leusden vindt de aanwezigheid van bijna duizend corpsstudenten in het wolvengebied te onveilig en heeft daarom de vergunning ingetrokken. De voorzitter van studentenvereniging ASC meldt aan EW dat de studenten ondertussen naar huis zijn gegaan. Uiterlijk zaterdag moet de kampeerplek helemaal leeg zijn.

„We snappen dat het een teleurstelling is, maar de veiligheidssituatie weegt voor ons zwaarder”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Leusden aan Het Parool. „Je wil wel dat ze ’s nachts veilig naar hun dixi kunnen lopen.” Overdag in het bos werken mag wel van de gemeente. „Dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid.”

Het Corps wil het liefst de ontgroening alsnog voortzetten. In een mail roept het ASC oud-corpsleden op om een alternatieve locatie te vinden: ‘Heeft u, of kent u iemand die beschikt over, een terrein of locatie waar wij het kamp alsnog kunnen organiseren?’

Probleemwolf Bram

De reden voor het intrekken van de vergunning door de gemeente Leusden is de aanwezigheid van probleemwolf ‘Bram’ op en rond het landgoed. Op de Utrechtse Heuvelrug zijn onlangs waarschuwingsborden geplaatst voor de wolf, met op karren de boodschap: ‘Mijd bos Utrechtse Heuvelrug’.

Afgelopen week werd in het bos bij de Pyramide van Austerlitz een kind gebeten, vermoedelijk door dezelfde ‘probleemwolf’. Omdat dit dier al eerder mensen heeft aangevallen, heeft de provincie toestemming gekregen om het af te schieten. De wolf heeft welpen en zwerft nog rond in de bossen.

Hoewel de rechter op 23 juli bepaalde dat de wolf, die al eerder zijn tanden in een volwassen vrouw had gezet, mag worden afgeschoten, lijkt ‘team Bram’ steeds groter te worden, meldt EW. Dierenrechtenactivisten hebben al aangekondigd op 17 augustus een ‘mars voor Bram’ te houden op de Utrechtse Heuvelrug.

