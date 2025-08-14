Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heftig ongeluk met luchtballon was ‘vreselijke nachtmerrie’, dit weten we

Een tragisch ongeluk in het Friese dorp De Hoeve. Doordat een luchtballon een harde landing maakte in een weiland, kwam een persoon om het leven en raakten vijf mensen gewond.

In de luchtballon zaten 34 mensen, onder wie de piloot en copiloot. Van de vijf gewonden die na het ongeluk met de luchtballon gisteravond naar het ziekenhuis zijn gebracht, zijn er drie zwaargewond. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio vanochtend weten. Hij weet niet of zij in levensgevaar verkeren. Eén van de 34 inzittenden kwam om: een 66-jarige vrouw uit de gemeente Opsterland. De politie meldt donderdag dat nog is geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar dat ze op de plek van het ongeluk overleed.

Luchtballon kreeg onverwachte snelheid

Volgens Monique Hoogeslag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) was het vaartuig rond 20.00 uur opgestegen vanuit Joure. Een uur later werd naar een geschikte landingsplaats gezocht.

De ballon kreeg bij de landing in De Hoeve door een windvlaag onverwacht veel snelheid. De mand raakte meerdere keren de grond. „Daarna is de ballon nog een tijdje doorgesleept”, weet de woordvoerder van de veiligheidsregio. „Dat is een vreselijke nachtmerrie geweest voor die mensen.”

„De ballon is één van de grootste van Nederland, maar met 34 personen in een grote mand sta je alsnog dicht op elkaar”, vertelt de woordvoerder. „Je kunt je voorstellen dat als de ballon dan een harde landing maakt en de mand stuitert, mensen ook flink stuiteren.”

Hij bevestigt eerdere berichten dat mensen uit de mand zijn gevallen. Het precieze aantal weet hij niet. „Sommigen zullen ook snel zijn uitgestapt. Het is een chaos geweest toen die mand neerkwam. Iedereen is daarna afzonderlijk verhoord.”

Komt er een groot onderzoek? Twee inspecteurs van de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben de hele nacht onderzoek gedaan in Friesland. Een woordvoerder heeft nog geen resultaten van hen gehoord. Ze vertelt dat zij mensen interviewen en foto’s nemen van vluchtige informatie, zodat er niets verloren kan gaan. Op basis van dit verkennend onderzoek beslist de raad of ze uiteindelijk een groot onderzoek starten om daaruit veiligheidslessen te leren. Die beslissing valt ergens de komende dagen.

Komen ongelukken met luchtballons vaker voor?

Een ongeluk met een luchtballon – zoals woensdagavond gebeurde in Friesland – komt niet vaak voor. Volgens Hoogeslag zijn er de laatste dertig jaar geen slachtoffers gevallen door een ballonvaart. „Dit trekt iedereen zich aan, we leven mee met alle betrokkenen.” In het buitenland zijn er wel dodelijke ongelukken geweest.

De verongelukte luchtballon was de grootste van Nederland en is in 2023 in gebruik genomen, weet Hoogeslag. De piloot, die ongedeerd bleef, was volgens haar heel ervaren. „De impact is heel groot.”

Hoogeslag zegt dat er jaarlijks in ons land zo’n 8000 ballonvaarten zijn, waarbij rond de 65.000 passagiers worden vervoerd. „In Europa zijn heel strenge regels ten aanzien van luchtvaart en commercieel vervoer van passagiers. Je kunt niet zomaar zelf een luchtballon bouwen.”

Het onderhoud wordt volgens haar gedaan door gespecialiseerde bedrijven die onder toezicht staan van de Inspectie Leefomgeving en Transport. „Piloten krijgen een gedegen opleiding en moeten elke twee jaar hun bekwaamheid laten zien. Daar voldeed deze piloot zeker aan.”

