Odido storing-vergoeding schiet bij klanten in het verkeerde keelgat: ‘Ik ga alles opzeggen’

Odido-klanten die een schappelijke vergoeding verwachten na de langdurige storing vorige week, komen van een koude kermis thuis. Op X wordt er massaal geklaagd over de hoogte van de vergoeding die gisteren bekend is gemaakt. Maar waar heb je als klant nu wettelijk recht op?

Afgelopen vrijdag en zaterdag kampte Odido met een storing waardoor sommige klanten in de regio Rotterdam en delen van Noord-Holland langer dan twaalf uur niet konden bellen, sms’en of internetten.

Odido storing-vergoeding aangevraagd

Meerdere klanten besloten daarop een online een vergoeding aan te vragen bij Odido en kregen gisteren de hoogte hiervan te horen. Ze krijgen 2 euro korting op het maandbedrag dat ze normaal moeten betalen. ‘De vergoeding is wettelijk bepaald en hebben we naar boven afgerond’, zo laat Odido in een mail weten. Klanten van Simpel, dat ook via het Odido-netwerk werkt, krijgen 1 euro terug.

Kritiek op Odido

Op X regent het kritiek op de lage vergoeding. ‘Wat een feest, kerst begint vroeg dit jaar’, zo laat iemand sarcastisch weten. Meerdere mensen laten weten dat ze hun abonnement gaan opzeggen. ‘Mij zijn jullie definitief als klant kwijt’, zo schrijft iemand. En: ‘Ik kom wel even alles opzeggen met je 2 euro vergoeding’, zo schrijft een ander. ‘Ff serieus, 2 euro vergoeding? Wat triest zeg voor zoveel storingen die we de laatste tijd hebben gehad. Misschien toch maar tijd om iets anders te gaan zoeken?’, zo vraagt een ander zich hardop af.



Ff serieus, 2 euro vergoeding? 😂😂😂😂😂😂😂 #odido Wat triest zeg voor zoveel storingen die we de laatse tijd gehad hebben. Misschien toch tijd om iets anders te gaan zoeken? pic.twitter.com/vwlwr8jm2V — Sandra Warren (@Sandra_Warren) August 6, 2025



€2?! Serieus 2 LULLIGE EURO'S?! Heb speciaal een unlimited abbo voor op camping genomen, amper kunnen gebruiken. Echt ga een ander in de zeik nemen @odidonederland Mij zijn jullie definitief als klant kwijt, al lid sinds begin @TMobile maar dit slaat echt ALLES! #odido #storing — Ivan #CHERFAMILY (@CLINKtoCher) August 6, 2025



#odido

Ik kom wel even alles opzeggen met je

€ 2,= vergoeding @odidonederland

Of nu snel goed vergoeden en nee ik ga geen lijstjes invullen als dat wel moet dan stuur ik nog wel een factuur er achteraan.

Thuis alles eruit, een extra 4g eruit en mijn mobiele abonnement eruit. — GeorgeSmithPatton⭐⭐⭐⭐🇮🇱 (@Patton853842424) August 6, 2025



Ik heb dus een zakelijk abonnement. Had telefonische interviews die niet door konden gaan, en ook internet deed het vaak niet (er waren wel meerdere storingen in die week btw). En dan krijg je 2 euro vergoeding. #odido pic.twitter.com/FmjS150tVw — Brenda Stoter Boscolo بريندا (@brendaboscolo) August 6, 2025

Waar heb je recht op als klant?

Dat het belangrijk is om de kleine lettertjes van een contract te lezen, blijkt nu maar weer. De vergoeding die de klanten krijgen komt namelijk overeen met de algemene voorwaarden van Odido. Daarin staat dat klanten die langer dan 12 uur last hebben van een storing, een dertigste van hun maandelijkse abonnementskosten gecompenseerd krijgen voor iedere dag waarop het probleem speelde. De minimale vergoeding is 1 euro voor abonnementhouders en 50 cent voor prepaidklanten.

