Conducteurs en machinisten NS krijgen stevige loonsverhoging: zijn de stakingen nu voorbij?

Na maanden van onrust, stakingen en onderhandelingen is het eindelijk zover: NS en de vakbonden hebben vanochtend vroeg een akkoord bereikt over een nieuwe cao.

De deal betekent meer loon, minder zware diensten op hoge leeftijd en een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken.

De NS leed dit jaar al fors verlies, met alle gevolgen van dien.

Salaris NS flink omhoog

Voor alle NS’ers gaat het loon met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2025 met 4 procent omhoog. En volgend jaar komt daar nog een extra stap bovenop: op 1 maart 2026 stijgen de salarissen opnieuw met 3 tot 3,5 procent, afhankelijk van de functie. Voor conducteurs, machinisten en ander spoorpersoneel betekent dat concreet honderden euro’s per maand extra.

De cao bevat daarnaast afspraken die het werk lichter moeten maken voor wie al lang meedraait. Werknemers die minstens dertig jaar zwaar werk achter de rug hebben, mogen voortaan drie jaar eerder met pensioen. Ook komt er een nieuwe regel voor nachtdiensten: medewerkers boven de 63 hoeven die niet langer standaard te draaien. Als de roosters dat niet direct toelaten, krijgen collega’s met het langste dienstverband voorrang.

Stakingen zetten druk

Het cao-overleg liep eerder dit jaar volledig vast, waarna het treinverkeer meerdere keren platlag. Op sommige dagen reed er in het hele land geen enkele NS-trein. Ook in juni ondervonden reizigers flinke hinder door stakingen in de Randstad en andere regio’s. Die acties bleken effectief: NS kwam met een beter loonbod en meer aandacht voor werkdruk en zwaar werk, precies de punten waar vakbonden al langer op hameren.

De tiende onderhandelingsronde, gister gestart rond half elf ’s ochtends, liep door tot in de vroege uurtjes. Pas om half zes vanmorgen konden de partijen elkaar de hand schudden. Daarmee kwam er na een slopende nacht eindelijk een doorbraak.

Nog niet helemaal rond

Hoewel de deal op hoofdlijnen vaststaat, moeten de vakbondsleden nog instemmen met het akkoord. Pas daarna is het officieel en weten we of er, voor nu, een einde komt aan de stakingen. De vakbonden benadrukken dat er naast de loonsverhoging en zwaarwerkregeling ook kleinere verbeteringen zijn afgesproken, waar de komende dagen meer details over bekend worden.

