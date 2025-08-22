Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe rups duikt op: dennenprocessierups nu ook in Nederland gespot

Na de inmiddels beruchte eikenprocessierups lijkt Nederland er een nieuwe jeukveroorzaker bij te krijgen: de dennenprocessierups. In Limburg zijn in speciale vallen twee vlinders van deze rups gevonden, in Gelderland één.

Volgens het Rode Kruis kan deze variant nóg vervelender zijn. „De dennenprocessierups heeft meer brandharen dan de eikenprocessierups en veroorzaakt daardoor meer jeuk en huidirritatie”, schrijft de organisatie.

Klimaatverandering brengt rups dichterbij

De komst van de rups is geen verrassing. Oorspronkelijk leeft de soort vooral in Zuid-Europa en Noord-Afrika, maar door klimaatverandering schuift het leefgebied steeds verder op. Afgelopen september werd de rups al vlakbij de Nederlandse grens in België gezien.

Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit vertelt bij L1 Nieuws dat het slechts een kwestie van tijd was. „De vlinders kunnen flinke afstanden afleggen. Daarom zijn er dit jaar in Nederland vallen geplaatst. Toch is het opvallend dat er meteen raak is.”

De exacte vindplekken worden nog niet openbaar gemaakt. Het onderzoek loopt tot half september.

Meer dan alleen jeuk

De dennenprocessierups vormt mogelijk een groter gezondheidsrisico dan de eikenprocessierups. Elke rups kan namelijk tot een miljoen microscopische brandharen hebben. Die veroorzaken niet alleen bultjes en jeuk, maar kunnen ook leiden tot ademhalingsproblemen.

De levenscyclus van de soort maakt de situatie extra lastig. Waar eikenprocessierupsen pas later in het voorjaar overlast veroorzaken, komen de dennenprocessierupsen al veel eerder in actie. Hun eitjes komen sneller uit en de rupsen bouwen direct een nest, waarin ze overwinteren.

Processie door straten en tuinen

Vanaf maart gaan de rupsen op pad om zich te verpoppen. „Ze verlaten de naaldbomen en trekken in processie op zoek naar een plek in de grond”, legt Van Vliet uit. „Daarbij kunnen ze wegen en tuinen doorkruisen, waardoor de kans op contact met mensen en dieren toeneemt. Tijdens die tocht laten ze bovendien makkelijk brandharen los.”

Dat betekent dat Nederland mogelijk al vroeg in het jaar last kan krijgen van deze nieuwe plaag. Waar de eikenprocessierups meestal pas in mei of juni voor problemen zorgt, kan de dennenprocessierups de overlast al maanden eerder veroorzaken.

