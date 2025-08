Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nepagenten slaan toe: hoe herken je ze en wat kun je doen?

Deze week heeft de politie Rotterdam drie mannen opgepakt die zich voordeden als agenten. Oftewel: nepagenten. Wat doen deze oplichters precies, en belangrijker nog: hoe herken je ze voordat het te laat is?

De politie heeft drie mannen van 20, 21 en 23 jaar gearresteerd, die door heel Nederland mensen hebben opgelicht. Ze hadden het vooral gemunt op ouderen, die zij met slimme babbeltrucs benaderden. Door zich voor te doen als agenten wisten zij het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen en maakten zij hen geld en sieraden afhandig. Nepagenten, oftewel oplichters die zich voordoen als agenten, vormen een groeiend probleem.

Hoe gaan nepagenten te werk?

Volgens de politie beginnen nepagenten meestal met een telefoontje of een brief. Ze waarschuwen voor zogenaamd verhoogde inbraakactiviteit in de buurt en adviseren het slachtoffer om waardevolle spullen zoals sieraden, contant geld of bankpassen tijdelijk ‘veilig’ te stellen.

De oplichters stellen vervolgens voor om deze spullen op te halen, zogenaamd om ze in bewaring te nemen op het politiebureau. Soms geven ze ook een codewoord door, dat later moet worden genoemd als de ‘agent’ aan de deur staat. Dat is een truc om vertrouwen te wekken.

Niet veel later verschijnt er iemand aan de deur, vaak (deels) in een politie-uniform of met een vervalste politielegitimatie. Ze gebruiken namen van echte agenten en herhalen het afgesproken codewoord. Alles lijkt betrouwbaar en juist dát maakt het zo gevaarlijk.

Wat kun je doen als je te maken hebt met een nepagent?

Als je twijfelt of iemand daadwerkelijk van de politie is, bel dan direct 112. Een echte agent zal daar nooit bezwaar tegen maken. Vraag altijd om legitimatie en controleer die goed. Je kunt, als je het niet vertrouwt, ook zelf contact opnemen met het politiebureau om te controleren of de naam klopt.

Wees je ervan bewust dat de politie nooit contant geld, bankpassen of sieraden komt ophalen. Dat is simpelweg geen onderdeel van de werkwijze van de politie. Laat ook nooit zomaar iemand binnen die je niet kent, zeker niet na een onverwacht telefoontje of brief waarin je gewaarschuwd wordt voor inbraakrisico’s.

Hoe vaak komt dit voor en waar gebeurt het?

Fraude door nepagenten komt steeds vaker voor. In 2024 registreerde de politie in Nederland maar liefst 8329 incidenten; in de eerste zes maanden van 2025 liep dit aantal al op tot 6496 gevallen. Dat betekent gemiddeld zo’n 35 meldingen per dag, veelal gericht op oudere burgers via zogenoemde babbeltrucs.

Bekende voorbeelden zijn onder meer een zaak in Amstelveen, waar een 84-jarige dame telefonisch werd gewaarschuwd voor een inbraak in de buurt. Kort daarna stond een ‘agent’ aan de deur om haar sieraden en bankpas zogenaamd veilig te stellen, maar verdwenen deze spullen voorgoed. In Eindhoven kregen inwoners te maken met criminelen die een donkerblauw jasje met ‘politie’-logo droegen en sieraden meenamen bij een 79-jarige man.

Ook in Zutphen is recent gemeld dat meerdere ouderen het slachtoffer werden van nepagenten aan de deur. Deze voorbeelden laten zien dat het risico door heel Nederland voorkomt. Niet alleen in grote steden, maar ook in kleinere gemeenten.

