Nederlandse wijn produceren steeds populairder: ‘Ga in plaats van varkens houden, wijn verbouwen’

Helemaal naar Zuid-Frankrijk of Noord-Italië voor een goed glas wijn? Dat is niet meer nodig. De Nederlandse wijnindustrie bloeit: in de afgelopen vijf jaar nam het aantal wijnproducenten hier met 43 procent toe. En ook de kwaliteit van onze wijnen blijft sterk verbeteren.

De wijngaarden in Nederland worden steeds beter en de wijn steeds lekkerder, maar hoe komt dat eigenlijk? Wijndeskundige Ilja Gort schuift aan bij Nieuws van de Dag om dit haarfijn uit te leggen. „Het is belangrijk voor Nederland. Daarom zouden er meer wijnboeren moeten komen.”

Kwaliteitswijn in Nederland, kan dat?

Op de vraag van Thomas van Groningen of het wel terecht is dat hij eerder een Frans of Italiaans wijntje uitzoekt in plaats van een Nederlandse, antwoordt Gort met ja. „Die zijn ook veel lekkerder.” Maar de Nederlandse wijnen worden steeds lekkerder, meent de wijndeskundige.

„Tien jaar geleden kon je over Nederlandse wijn eigenlijk maar één ding zeggen: dat het niet te hachelen was. Maar die tijd is voorbij. Nederlandse wijn is nu heel goed. Waar het om gaat, is dat de overheid zou moeten stimuleren dat boeren die bio-industrie voeren, hun kippen de deur uitdoen, de varkens wegdoen, de koeien verwijderen en wijnstokken gaan planten. De wijnstokken staan niet op het land te schijten, maar nemen juist CO₂ op”, legt hij uit.

Kwaliteit van de wijn wordt beter

Door klimaatverandering wordt volgens Gort de wijn beter. Het klimaat in Nederland wordt geschikter om wijn te verbouwen, maar we krijgen er ook steeds meer kennis over. „Nederlandse wijnmakers zijn eigenlijk begonnen met het uitvinden van het vak. In Frankrijk bestaan al eeuwenlang wijnuniversiteiten en onderzoeksinstituten. Daar wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat is in Nederland allemaal niet het geval. De Nederlandse wijnboeren hebben het wiel zelf uit moeten vinden, met vallen en opstaan. Nu gaat dat steeds beter, maar er zijn nog een aantal dingen die moeten gebeuren, waaronder die stimulering vanuit de overheid.”

Maar hoe staat de Nederlandse wijn er nu voor? Gort: „Qua smaak kan het zeker beter tippen aan sommige Franse wijnen, maar het is helaas nog te duur. Nederlandse wijn is vaak kleinschalig en grotendeels handwerk. De investeringen zijn hoog, terwijl de productiegebieden klein zijn. Daardoor moeten ze concurreren met Italiaanse, Franse en Spaanse wijnen van een tientje, en dat is lastig. Deze wedstrijden kunnen ze eigenlijk niet winnen.”

Nederlandse wijn

Wat voor wijn wordt er vooral in Nederland gemaakt? Gort: „Dat verschilt, maar een aantal druivensoorten doen het goed. Wat de wijnboeren al die tijd hebben gedaan, is een beetje experimenteren: welke druivenrassen groeien goed op Nederlandse bodem? Rassen zoals Riesling en Chardonnay doen het redelijk, maar er zijn ook andere druivenrassen, zoals Johanniter, waar veel Nederlanders nog nooit van gehoord hebben en die niet altijd een even lekkere wijn opleveren.”

Volgens Gort is op dit moment ongeveer 70 procent van de Nederlandse wijn wit en 30 procent rood. „Daar ligt een kans voor de Nederlandse wijnboer: zelf Pinot Noir aanplanten. Dat is een druif die het hier goed zou kunnen doen. Daarmee kan een wijn worden gemaakt waar vraag naar is en waarvoor je ook een prima prijs kunt vragen. Voor tien of twaalf euro kun je er een hele knappe Pinot Noir van maken. Ik zou het kopen”, zegt de wijndeskundige.

Wijn verbouwen in Nederland

In Nederland groeit de wijnbouw gestaag. Het land telt momenteel negen wijngebieden met een Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB). Door de BOB wordt de streek erkend als beschermde wijnstreek en zien consumenten dat de kwaliteit van de wijn gegarandeerd is. Het aantal wijngaarden neemt dan ook toe, net als het aantal wijnhuizen, meldde RTL Nieuws al eerder.

Ook het aanbod van druivenrassen groeit. Volgens Ronald de Groot van wijnmagazine Perswijn heeft Nederland op sommige punten zelfs voordelen ten opzichte van traditionele wijnlanden: „In Frankrijk wordt het zo warm dat Chardonnay en Pinot Noir daar steeds vroeger worden geplukt, vaak al in augustus, terwijl dat vroeger eind september was. In Nederland plukken we deze druiven nog in september of oktober. Je zou dus kunnen zeggen dat de druiven hier soms beter tot hun recht komen dan in Frankrijk.”

Op Wijndomein De Apostelhoeve in Zuid-Limburg, de oudste wijngaard van Nederland, worden vijf druivenrassen verbouwd. Sinds 2020 groeit er ook Viognier, een druif uit de Rhône die warmte nodig heeft om goed te rijpen.

