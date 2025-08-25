Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Nederlandse kinderen worden misbruikt en afgeperst in chatgroepen’

Nederlandse kinderen zitten in chatgroepen waarin ze worden aangespoord tot geweld, afgeperst en misbruikt, na te zijn benaderd via gameplatforms.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Kwetsbare minderjarigen in chatgoepen

De internationale beweging Com (afkorting voor community) gebruikt populaire gameplatforms als Roblox en Minecraft om op kwetsbare minderjarigen te jagen. De chatgroepen zijn vaak actief op platforms als Discord en Telegram, omdat mensen daar anoniem kunnen communiceren en er nauwelijks wordt gemodereerd.

De beweging richt zich vooral op kinderen en tieners tussen de acht en zeventien jaar, die behoren tot etnische minderheden, de lhbti-gemeenschap of die kampen met mentale problemen. De zoektocht naar slachtoffers wordt minutieus aangepakt, er zijn lange handleidingen hoe Com-leden het vertrouwen van kinderen kunnen winnen.

Zowel FBI als Interpol doen onderzoek naar de beweging. Omdat iedereen kan vrij eenvoudig een nieuwe groep kan starten, breidt het netwerk zich snel uit en is het lastig in kaart te brengen. NRC vond 25 deelnemende meisje en jongens uit Nederland, die chatgroepen oprichtten of er leiding aan geven.

Gruwelijke dingen

Op foto’s en video’s die in de chatgroepen worden gedeeld, zijn gruwelijke dingen te zien: dierenmishandeling, kindermisbruik, zelfbeschadiging en zelfs suïcide of moord. Minderjarigen worden door COM-leden bijvoorbeeld onder druk gezet om naaktfoto’s van zichzelf of anderen te verspreiden, op te lichten of te stalken.

Het begint voor een kind met een berichtje van een onbekende, waarna ze een link ontvangen voor een groep op Telegram en Discord. Als hij of zij daarop klikt, ontfutselen de criminelen de eerste persoonlijke informatie. Daarna volgen opdrachten. Luistert het kind niet? Dan wordt persoonlijke informatie gelekt. De taken worden steeds heftiger. Het is op een gegeven moment zó lastig om eruit te komen, dat het zelfs kan leiden tot suïcide. Soms veranderen de slachtoffers ook zelf in daders.

Ook benadering via social media

Een van de meest gruwelijkste voorbeelden dateert uit 2021. Een 15-jarig meisje uit Oost-Europa wist de 25-jarige Amerikaan Samuel Hervey om zichzelf tijdens een livestream in brand te steken. Hij verbrandde levend, terwijl twintig mensen juichend toekeken.

Naast games worden de kwetsbare kinderen ook benaderd via social media. Ze winnen dan hun vertrouwen met zogenoemd lovebombing: iemand bedelven onder complimenten of liefdesverklaringen. Daarna worden naaktbeelden of andere persoonlijke gegevens gevraagd. Vervolgens wordt het slachtoffer afgeperst.

Eerder bleek dat al dat hoewel veel jongeren aan sexting doen, lang niet iedereen te vertrouwen is. Eén op de tien jongeren stuurt weleens een naaktfoto door. Zelfs op de basisschool zouden kinderen al bezig zijn met naaktfoto’s.

