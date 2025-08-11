Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mui kost zwemmer het leven: zo herken je het gevaar

Let op als je de komende dagen in zee gaat zwemmen: er heerst een gevaar van muien en dat kan levensgevaarlijk zijn. Op Texel zijn gisteren drie mensen in de problemen gekomen nadat ze in een mui terechtkwamen. Eén van hen is overleden, meldt een woordvoerder van de kustwacht.

De twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een mui kan onverwachts ontstaan, dus wees altijd alert. Er zijn namelijk een aantal manieren om een mui te herkennen en er ook uit te kunnen komen.

Zwemmers in gevaar door mui

De hulpdiensten werden gisteravond rond half acht met spoed opgeroepen. Ook werd er snel een traumahelikopter ingezet. Eén van de twee drenkelingen werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed alsnog, meldt een woordvoerder van de kustwacht. Op foto’s is te zien dat er zichtschermen zijn geplaatst op het strand. Op het water is voor de zekerheid nog gezocht naar mogelijk meer slachtoffers.

De politie Noord-Holland bevestigt dit tegenover RTL Nieuws. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

👇 Aantal verdrinkingen Vorig jaar zijn in Nederland 146 mensen door verdrinking om het leven gekomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel het om een lichte stijging gaat in vergelijking met het jaar ervoor, zijn de cijfers zorgwekkend: het gaat om het hoogste aantal verdrinkingen in bijna 30 jaar. Jaarlijks komen zo’n 91 inwoners van Nederland om het leven door verdrinking. Gemiddeld overleden elk jaar 29 mensen die geen inwoner van Nederland waren, denk bijvoorbeeld aan toeristen, asielzoekers of tijdelijke werknemers.

Gevaar van muien

Volgens de woordvoerder waren de drie personen in een mui terechtgekomen. Dat is een geul of opening in een zandbank voor de kust, waar het water met kracht de zee in stroomt. Deze stroming kan erg gevaarlijk zijn voor zwemmers, omdat ze erdoor meegesleurd kunnen worden.



Langs de Nederlandse kust liggen muien, om precies te zijn tussen zandbanken; smalle geulen waar water met grote kracht wegstroomt, tot wel 10 km/u. Ze kunnen tot 100 meter de zee in lopen en ontstaan niet door slecht weer, maar door golven, getij en de bodemvorm. Daardoor komen ze ook voor bij mooi, rustig weer. De kans op muien is het grootst bij eb en ze kunnen overal ontstaan waar golven breken, zoals bij pieren, strekdammen of rotsen.

Een mui herkennen

Om een mui te herkennen is enige kennis en ervaring nodig. Volgens de Reddingsbrigade Nederland is de eerste stap om de zee vanaf enige afstand van de vloedlijn te bekijken. Muien zijn beter zichtbaar vanaf een hoger punt, zoals een duin, strandopgang of boulevard. Let vervolgens op plekken waar de golven niet breken, dus vlakke stukken of openingen in de lijn van brekende golven.

Een mui kan ook te herkennen zijn aan plekken waar de golven in de branding afwijken van de rest van de branding. Muien zijn in de meeste gevallen moeilijk te zien, wat ze extra gevaarlijk maakt. Ook schuim of ‘stof’ in het water dat van het strand afdrijft, kan door een mui een andere kleur krijgen.

Wat te doen als je in een mui belandt?

Als je in een mui terechtkomt, is het het slimst om rustig te blijven. Ook goed om te weten is dat een mui je nooit onder water kan trekken, maar wel van de kust zal doen afdrijven. Het belangrijkste is: rustig blijven. Probeer de aandacht van de reddingsbrigade of andere strandgasten te trekken door te roepen en te zwaaien om hulp. Laat je met de stroming meedrijven.

Probeer dus nooit tegen de stroming in te zwemmen; dan raak je vermoeid en loop je een verhoogde kans om verder in de problemen te komen. Het belangrijkste is te blijven drijven. Wie goed kan zwemmen, kan parallel aan de kust gaan zwemmen; zo kom je uit de mui. Als dit niet lukt: laat je rustig met de stroming meevoeren tot achter de zandbanken en de golven. De mui neemt daar in kracht af.

Tips

Ga je een dagje naar het strand, let dan over het algemeen goed op je veiligheid in zee. Lees altijd het informatiebord bij de opgang en let op de strandvlaggen, zodat je weet wat ze betekenen. Houd de afgezette gebieden rond de reddingspost vrij en blijf altijd bij jonge kinderen.

Zwem nooit alleen en kies alleen plekken waar lifeguards toezicht houden. Blijf uit de buurt van muien, let op watersporters en gebruik geen drijfmiddelen bij aflandige wind.

