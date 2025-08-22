Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Buitenlandminister Caspar Veldkamp stapt op om Israël-maatregelen

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) stapt op. Dat heeft hij gezegd na afloop van de ministerraad. „Ik zie dat ik in onvoldoende mate betekenisvolle aanvullende maatregelen kan treffen” om druk op Israël op te voeren, zei hij. Hij voelt zich in zijn ruimte beperkt „om zelf beleid te voeren, de koers uit te zetten die ik nodig acht”.

De stappen tegen Israël die Veldkamp had voorgesteld, zijn volgens hem „serieus besproken”. Na de maatregelen die hij eerder tegen Israël instelde, ervoer hij „in achtereenvolgende ministerraden tegendruk”. Nu stapt de demissionaire bewindsman dus op omdat hij „onvoldoende vertrouwen had dat ik in de komende weken, maanden, het komende jaar zo u wilt, naar bevind van zaken kan handelen als minister van Buitenlandse Zaken.”

Veldkamp gaat nu naar huis om zijn ontslagbrief te schrijven, zegt hij tegen de verzamelde pers. Hij gaat dus niet naar de Tweede Kamer, die klaarstond om in debat te gaan over de humanitaire noodsituatie in Gaza. Uit die Kamer kreeg Veldkamp „vaak unfaire kritiek”, vindt hij. Hij begon ook over „maatschappelijke organisaties die posters ophangen alsof ik geen geweten heb en dergelijke”.

