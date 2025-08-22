Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het was warm, maar tóch waren er minder muggen: dat komt hierdoor

Minder muggenbeten dit jaar? Ja, dat kan. Ondanks het warme zomerweer waren er dit jaar opvallend weinig muggen. Via Muggenradar.nl kwamen minder meldingen binnen dan in voorgaande jaren, melden onderzoekers van Wageningen University op NatureToday.

Volgens hen speelt de droogte daarbij een grote rol: er waren minder waterplassen waarin muggen konden broeden.

Aantal meldingen van muggen flink lager

Op Muggenradar.nl geven enkele honderden mensen tussen juli en september wekelijks door hoeveel last ze hebben van muggen. In de eerste drie weken van augustus meldde 42 procent overlast. In dezelfde periode tussen 2020 en 2024 lag dat aandeel aanzienlijk hoger, tussen de 51 en 68 procent.

👇 Tips tegen broedplaatsen De meest voorkomende soort in Nederland, de huissteekmug, legt eitjes in stilstaand water, bijvoorbeeld in regentonnen of vogelbadjes. Onderzoekers adviseren dit water wekelijks te verversen om de ontwikkeling van larven te stoppen. Daarnaast kan de loodgrijze malariamug voor hinder zorgen, vooral in agrarische gebieden waar met mestresten vervuild water blijft staan, zoals in ondergelopen mestkelders. Het insect staat bekend als een agressieve bijter, maar brengt in Nederland geen malaria over.

De verschillen per provincie zijn wel groot. Woon je in Groningen of Zuid-Holland? Dan is de kans groter dat je last had van muggen, want er waren er daar aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld in Zeeland. De Zeeuwen meldden juist weinig overlast.

Zo houd je een mug op afstand

Maar heb je toch een mug in je huis en word je er helemaal gek van? Dan zijn er gelukkig manieren om ze op afstand te houden. Metro sprak vorig jaar met muggenexpert Bart Knols. Zijn advies luidt: wapen jezelf met ‘verdedigingslinies’. „De eerste is om rondom je huis op zoek te gaan naar stilstaand water en dat op te ruimen. Als je water uit bijvoorbeeld een regenton fatsoenlijk opruimt en de buren doen dat ook, dan heb je het probleem al voor een deel onder controle.”

Best gelezen artikelen van dit moment Jasmijn (15) mag van inspectie geen patat meer bakken in haar eigen frietkar, maar over twee maanden weer wel

Martine is slachtoffer van het datalek van het bevolkingsonderzoek: ʻHet voelt verschrikkelijkʼ

Man uit COA-opvang aangehouden voor zedenmisdrijf, verband met Lisa uit Abcoude ‘niet uitgesloten’

Waarom we juist ’s nachts piekeren en wat helpt om tóch te slapen

Walibi haalt Halloween-spot tijdelijk offline na ophef

De tweede tip is om stilstaand water in dakgoten aan te pakken. „Pak de dakgoten aan die niet fatsoenlijk afwateren. De dakgoten onder je slaapkamerraam zijn een walhalla voor muggen.”

De derde verdedigingslinie is het aanbrengen van een fysieke barrière tussen jou en de mug, bijvoorbeeld door muggengaas of een hor op het raam te plakken of een klamboe in de slaapkamer, die je tegenwoordig in alle soorten en maten kunt kopen. „Stop de klamboe goed onder je matras. Je ligt eigenlijk in een soort kooi, waar muggen je niet te pakken kunnen krijgen.”

Reacties