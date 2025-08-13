Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Migratie als speerpunt en nieuwe regels dierenwelzijn ‘niet nodig’: dit is het verkiezingsprogramma van BBB

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft het concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd. BBB zet in op een strenger asielbeleid, vindt nieuwe dierenwelzijnsregels niet nodig en is kritisch op de NVWA. Ook wil de BBB ingrijpen bij de hoogste bestuursrechter, de Raad van State.

Op 30 augustus stellen BBB-leden het definitieve partijprogramma vast in een digitale ledenvergadering. Eerder presenteerde de VVD het concept-verkiezingsprogramma.

Concept-verkiezingsprogramma BBB

Migratie

Het asieldossier krijgt een prominentere plek in het verkiezingsprogramma dan voorheen. „Migratie als speerpunt”. De partij wil strengere maatregelen, zoals de grenscontroles opvoeren en de verblijfsvergunningen van statushouders intrekken, als ze naar het land van herkomst reizen.

Dierwaardigheid

Nieuwe regels voor dierwaardigheid zijn niet nodig, schrijft de BBB. Mochten regels „politiek onvermijdelijk” zijn, dan wil de partij die alleen als ze de inkomsten van boeren niet aantasten en als het aantal dieren op een bedrijf op hetzelfde niveau mag blijven.

NVWA

BBB is kritisch op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die is er „niet om beleid te maken” en moet zich richten „op haar kerntaken”, vindt de partij. Toezicht moet deels aan bedrijven zelf worden overgelaten.

Dierenextremisme

BBB wil „dierenextremisme” strenger bestraffen. In het partijprogramma staat niet wat dat precies inhoudt, maar in een recent vragenuur had BBB-leider Caroline van der Plas het over het Animal Liberation Front, een dierenactiegroep die in verband is gebracht met brandstichting en bekladding. Wat Van der Plas betreft, is die groep een terroristische organisatie.

📝 Partijprogramma in 2023 In het partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 was BBB minder uitgesproken over dierenwelzijn. Toen schreef de partij bijvoorbeeld: „Als handelsnatie verzekeren we ons door middel van import en export van voedselzekerheid. Voor onszelf, maar ook voor de landen direct om ons heen, met veel aandacht voor dierenwelzijn en milieu.” De NVWA werd toen niet genoemd.

Benoemingsproces adviseurs Raad van State

BBB wil het proces veranderen waarmee staatsraden bij de adviesafdeling van de Raad van State worden benoemd. Daarmee wil de partij politieke kleuring van het orgaan tegengaan. Hoe het benoemingsproces eruit moet zien, vermeldt de partij niet.

De Raad van State heeft twee delen: de afdeling bestuursrechtspraak, wat neerkomt op de hoogste bestuursrechter van het land, en de afdeling advisering die wetsvoorstellen tegen het licht houdt. Ook op deze eerste afdeling heeft BBB kritiek. In december kwam de afdeling terug op een eerdere uitspraak uit 2021, waarmee de mogelijkheden om stikstofruimte te vinden fors werden ingeperkt.

Vertrouwen in de rechtsstaat

„Deze gang van zaken is zeer slecht voor het vertrouwen in de rechtsstaat”, schrijft BBB. De partij wil het Nederlandse rechtssysteem inclusief de Raad van State „versterken zodat herhaling wordt voorkomen”.

De Raad van State vindt het niet nodig om het benoemingsproces van de adviesafdeling te veranderen. Benoemingen draaien om inhoudelijke kennis, reageert een woordvoerder tegen het ANP. „Als iemand met onderwijsexpertise vertrekt, moeten we iemand vinden die die expertise heeft. Partijpolitiek is bij ons geen uitgangspunt.” In de wet is vastgelegd dat de regering staatsraden benoemt op basis van aanbevelingen van de Raad van State.

Reacties op partijprogramma

Politiek verslaggever Tom Staal noemt het conceptprogramma bij Goedemorgen Nederland „niet heel spannend. Het is typisch BBB en BBB-taal. Noaberschap en mienskip, dat soort woorden worden gebruikt. Ze zoeken echt wel verbinding met de mensen in de provincie. Dat is typisch BBB en daar gaan ze het denk ik best aardig mee doen, maar het worden geen tientallen zetels.” In de peilingen blijft de partij vooralsnog achter.

Columnist Bram van Gendt denkt dat BBB afvalt als partij om rekening mee te houden, schrijft hij op X: „Als je in het huidige tijdsgewricht – met klimaatverandering, geopolitieke onzekerheid, een gigantische wooncrisis, slechte leerprestaties van kinderen, de bekostiging van additionele defensie-uitgaven, achterstallig infrastructureel onderhoud, veranderingen op de arbeidsmarkt (vergrijzing en AI-revolutie) en het tanende concurrentievermogen van Nederland – enkele tienduizenden asielmigranten op jaarbasis als ‘speerpunt’ maakt, dan gaat er echt iets mis.”

