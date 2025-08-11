Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meerderheid wil rookverbod op Nederlandse stranden

Zon, zee, zand… en sigarettenpeuken. Veel strandgangers zijn het beu. Uit een panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 61 procent van de deelnemers voorstander is van een rookverbod op Nederlandse stranden.

In Frankrijk geldt sinds deze zomer al een rookverbod op veel stranden, in parken en bij scholen. Wie daar toch een sigaret opsteekt, riskeert een boete van 135 euro, die kan oplopen tot 700 euro. Het idee is dat niet alleen de lucht schoner wordt, maar ook het afvalprobleem kleiner.

Minder peuken in het zand

Op Nederlandse stranden worden nog altijd veel peuken achtergelaten. Volgens Stichting De Noordzee vormen sigarettenfilters het meest gevonden afval tijdens strandschoonmaakacties.

69 procent van de ondervraagden denkt dat een rookverbod helpt om het zwerfafval terug te dringen. Toch verwacht 30 procent dat er weinig zal veranderen, omdat ander afval, zoals plastic en verpakkingen, blijft liggen.

Politieke verschillen over een rookverbod

De steun voor een rookverbod verschilt per politieke voorkeur. Vooral kiezers van D66 (77 procent), GroenLinks-PvdA (75 procent) en Partij voor de Dieren (73 procent) zijn enthousiast.

Onder PVV-stemmers (41 procent) en Forum voor Democratie (31 procent) is het draagvlak kleiner. BBB-kiezers zijn verdeeld: 46 procent voor en 48 procent tegen.

Gezondheid en beleving

Naast het terugdringen van afval speelt ook gezondheid een rol. Niet-rokers geven aan dat rook op drukke stranden hinderlijk is en de beleving verstoort. Vooral ouders met jonge kinderen vinden dat er meer rookvrije zones moeten komen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leden van het Hart van Nederland-panel. Hoewel er in Nederland nog geen landelijke plannen liggen voor een rookverbod op stranden, laat het onderzoek zien dat de publieke steun groeit. Of er net als in Frankrijk ook daadwerkelijk een verbod komt, zal afhangen van politiek draagvlak en de bereidheid van gemeenten om handhaving te regelen.

Vorige Volgende

Reacties