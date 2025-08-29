Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zó kun jij dit weekend meedoen met de Dolle Mina-fietstocht en de nacht terugeisen (ook online)

Na de moord op de 17-jarige Lisa eerder deze maand en de stroom aan zorgwekkende berichten over vrouwonvriendelijkheid, heeft de feministische actiegroep Dolle Mina besloten om dit weekend een landelijke fietstocht te organiseren. Hun doel? De nacht ’terugeisen’ én meer aandacht vragen voor de veiligheid van vrouwen die ’s nachts over straat gaan.

De fietstocht vindt plaats in de nacht van zaterdag 30 augustus op zondag 31 augustus in minstens vijftien steden door heel Nederland. Mocht je nu geen fiets hebben of niet in de gelegenheid zijn om mee te fietsen is er goed nieuws: je kunt namelijk ook online vanaf de bank meedoen.

Een maatschappelijk probleem

De fietstocht gaat langs routes waar iedereen zich veilig zou moeten voelen, maar waar dat voor meisje en vrouwen allesbehalve vanzelfsprekend is. „Met sleutels in hun hand, 112 alvast ingetoetst en de afspraak te appen bij thuiskomst, fietsen ze de nacht in”, zo schetst Dolle Mina Nynke van Zwol een helaas herkenbaar beeld voor veel vrouwen. „Een vrouwenprobleem? Nee, een maatschappelijk probleem!”. De actiegroep eist dan ook dat de verantwoordelijkheid niet langer bij meisjes en vrouwen wordt neergelegd.

Krachtig signaal

Iedereen die zich in deze gedachtegang kan vinden kan meedoen aan de fietstocht. Dolle Mina roept deelnemers op om zoveel mogelijk verlichting mee te nemen, zodat er een bonte, goed zichtbare stoet ontstaat. „Zo laten we zien dat de nacht ook van ons vrouwen is, en van iedereen die zich op straat onveilig voelt”, zo benadrukt Nynke. „Hoe feller we schijnen, hoe krachtiger ons signaal.”

Toespraak Mariëtte Hamer

De voorbereidingen voor de fietstocht zijn momenteel in volle gang. Het is inmiddels bekendgemaakt dat vijftien steden meedoen aan de fietstocht en mogelijk volgen er nog meer. Hiervoor kun je het beste de Instagrampagina van Dolle Mina en de lokale Dolle Mina Instagrampagina’s in de gaten houden. Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, zal de fietsers in Amsterdam toespreken. „De veiligheid van vrouwen is niet hun individuele verantwoordelijkheid, maar één die we samen dragen”, zo benadrukt Hamer. “Wij allemaal als individu, de overheid en organisaties. Door zaterdagnacht samen te fietsen laten we zien dat we deze gezamenlijke verantwoordelijkheid erkennen.”

Dolle Mina-fietstocht start híer

Bij deze startpunten kun je je in ieder geval verzamelen op zaterdag 30 augustus tussen 22.00 en 00.00 uur:

Amersfoort: De Hof

Leeuwarden: Voor Neushoorn

Amsterdam: Waterlooplein

Eindhoven: 18 Septemberplein

Zwolle: Grote markt

Tilburg: Fontein Willemsplein

Nijmegen: Startpunt volgt (houd de Instagram @dollenimma in de gaten)

Deventer: De Brink

Coevorden: Gemeentehuis

Groningen: Grote markt

Rotterdam: Safe’R Spot Stadhuisplein

Den Bosch: Station ’s-Hertogenbosch

Haarlem: Lautje standbeeld Grote Markt

Utrecht: Smakkelaarskade

Maastricht: Stadhuis (op de markt)

Online meedoen

Lukt het jou niet om mee te doen aan de fietstocht, maar wil jij toch graag je steentje bijdragen? Dat kan heel gemakkelijk vanuit huis op één van deze drie manieren:

Post zaterdag 30 augustus 2025 op social media tussen 23.00 en 00.00 uur een foto van een verlichte fiets.

Ga op zondag 31 augustus 2025 om 00.00 uur live op Instagram of Facebook met een lichtstraal (bijvoorbeeld een zaklamp) duidelijk in beeld.

Brand vanaf 30 augustus 2025 om 23.00 uur een lichtje zichtbaar in je raam of portiek.

