Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Massaclaim tienduizenden vrouwen na datalek bevolkingsonderzoek: ‘Wist niet wat ik zag’

Na het grootschalige datalek bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker bereiden meerdere advocatenkantoren een massaclaim voor, in samenwerking met de Stichting Collectieve Consumentenbelangen (VCC). Zij roepen getroffen vrouwen op zich aan te melden via de speciaal gelanceerde website: claimbevolkingsonderzoek.nl.

Inmiddels hebben zich al ruim 18.000 deelnemers aangemeld via dit platform. Zodra er voldoende vrouwen zijn geregistreerd, kan de zaak via de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) naar de rechter worden gebracht. Zelfs vrouwen die zich niet formeel hebben aangesloten, zouden dan mogelijk aanspraak kunnen maken op compensatie.

Eigen massaclaim van advocaten

Daarnaast is Van Diepen Van der Kroef Advocaten actief met een eigen massaclaim-initiatief. Advocaat Michaël Dol, partner bij het kantoor, lanceerde kort na de bekendmaking van het datalek een eigen platform. In een interview met ANP liet hij weten dat „uit alle delen van het land om de paar minuten aanmeldingen binnenkomen”. Tegenover NOS en RTL Nieuws zei Dol dat „elke minuut een nieuwe aanmelding” binnenloopt.

Vanmorgen stond de teller bij zijn kantoor op zo’n 50.000 aanmeldingen. „Ik wist niet wat ik zag toen ik vanmorgen de aanmeldingen bekeek”, aldus Dol. Dat aantal komt overeen met ongeveer een tiende van het totale aantal gedupeerden. Een mogelijke claim zou onder meer gebaseerd worden op nalatigheid in het beveiligen van de informatie.

Waarom deze claim?

Bij het datalek zijn de gegevens van ruim 485.000 vrouwen buitgemaakt. Het gaat niet alleen om namen, adressen en geboortedata, maar ook om burgerservicenummers (BSN) en medische gegevens, zoals de uitslagen van uitstrijkjes. De combinatie van persoonlijke én medische informatie maakt deze privacyschending bijzonder ernstig. Als de data in handen vallen van de verkeerde personen, kan dit verstrekkende gevolgen hebben, denk bijvoorbeeld aan identiteitsfraude.

Vorige week bracht Metro al het nieuws naar buiten dat veel vrouwen woest zijn over het datalek en over de wijze waarop ze op de hoogte zijn gehouden. Zo sprak Metro met Martine de Ridder, die slachtoffer is en zich beraadt op juridische stappen.

De betrokken advocatenkantoren stellen dat het verlies van controle over zulke gevoelige data, ook zonder aantoonbaar misbruik, al reden kan zijn voor een schadevergoeding. Uit Europese rechtspraak is eerder gebleken dat slachtoffers van een datalek recht kunnen hebben op compensatie voor het ervaren van angst, stress en vertrouwensbreuk. In vergelijkbare gevallen zijn bedragen van honderden tot zelfs duizenden euro’s per persoon toegekend.

Wat doet claimbevolkingsonderzoek.nl?

De website claimbevolkingsonderzoek.nl dient als centraal aanmeldpunt voor vrouwen die zich willen aansluiten bij de collectieve actie van DHKV Advocaten en Stichting VCC. Deelnemers kunnen zich vrijblijvend en gratis registreren. De site geeft ook uitleg over de juridische mogelijkheden en houdt vrouwen die zich aansluiten op de hoogte van het verdere verloop.

Ook Van Diepen Van der Kroef Advocaten werkt via een eigen platform aan het verzamelen van meldingen. Beide initiatieven streven hetzelfde doel na: een collectieve gerechtelijke procedure om schadevergoeding af te dwingen voor de slachtoffers van het datalek.

Wie zich aanmeldt, hoeft daar nu niets voor te betalen. Het idee is dat de kantoren en procesfinanciers een deel van de schadevergoeding ontvangen als de zaak wordt gewonnen.

Massaclaim zeldzaam

Deze massaclaim is zelden vertoond in Nederland. Het is één van de eerste collectieve acties rond een medisch datalek van deze omvang. De uitkomst van deze zaak kan belangrijke gevolgen hebben voor de manier waarop overheidsinstanties, laboratoria en zorgverleners hun digitale beveiliging moeten inrichten – én voor hoe slachtoffers in de toekomst gecompenseerd kunnen worden.

Ben je mogelijk getroffen door het datalek?

Controleer de brief van Bevolkingsonderzoek Nederland of meld je aan via: claimbevolkingsonderzoek.nl

Reacties