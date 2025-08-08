Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mail ontvangen van een incassobureau of deurwaarder? Wees dan extra voorzichtig

Als je een brief van een incassobureau of deurwaarder ontvangt, dan is het verstandig om zo snel mogelijk te betalen óf een betalingsregeling te treffen. Toch blijkt dit lang niet altijd verstandig te zijn. Volgens de Fraudehelpdesk gaan er momenteel frauduleuze mails rond die zogenaamd van een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau zijn, maar in werkelijkheid door criminelen zijn verstuurd.

Deze vorm van oplichting komt de laatste tijd zo vaak voor, dat de Fraudehelpdesk en de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders meerdere waarschuwingen hierover op hun websites delen. De criminelen hebben vaak dezelfde methode: ze versturen een mail uit naam van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, met het verzoek een openstaand bedrag zo snel mogelijk te voldoen. Doe je dit niet, dan loopt het bedrag alleen maar nog meer op.

Mails bevatten persoonlijke informatie

Nu denk je misschien: dat zal mij niet overkomen, maar volgens de Fraudehelpdesk zien dergelijke mails er tegenwoordig bizar ‘echt’ uit. Zo worden sommige mensen in de mails persoonlijk aangesproken en bevatten de mails soms ook je huidige of vorige telefoonnummer. Ook kunnen ze andere persoonlijke informatie bevatten waar niet iedereen zomaar toegang tot heeft, waarschijnlijk omdat je persoonsgegevens betrokken zijn bij een datalek en zo bij criminelen terecht zijn gekomen.

Niet afkomstig van incassobureau of deurwaarder

De inhoud van de mails kan volgens de Fraudehelpdesk variëren. Zo staat niet in alle mails duidelijk vermeld waar de betaling precies voor dient. Soms wordt er tijdsdruk toegepast en wordt er dringend verzocht om binnen 2 dagen te betalen om zo ‘conversatoir’ beslag te voorkomen. Ook bevatten sommige mails iDEAL-links.

Mocht jij een mail met zo’n link ontvangen, is het belangrijk dat je niet op de link klikt. Opvallend genoeg bevatten sommige mails 06-nummers die worden doorgeschakeld naar het telefoonnummer van de Fraudehelpdesk. Zij benadrukken echter dat ze niks te maken hebben met de valse mails.

Wat moet je doen?

Heb jij ook een mail ontvangen van een incassobureau of deurwaarder en twijfel je over de echtheid hiervan? Stel de betaling dan nog even uit en neem contact op met de Fraudehelpdesk. Zij kunnen achterhalen of de mail daadwerkelijk afkomstig is van een incassobureau of een deurwaarder of dat het om een oplichtingstruc gaat.

Daarnaast benadrukt de Fraudehelpdesk dat het ook belangrijk is om op te passen voor frauduleuze sms’jes. Er zijn namelijk sms-berichten in omloop over openstaande betalingen, bijvoorbeeld uit naam van de Belastingdienst. Soms staat er in zo’n mail dat je geld moet betalen, maar soms staat er ook dat je geld terugkrijgt.

Toename van online oplichting

Deze vorm van online oplichting komt steeds vaker voor. Uit een recent onderzoek van EenVandaag dit jaar blijkt dat een groot deel van de Nederlanders al een keer het slachtoffer is geworden van online oplichting. Uit een onderzoek van ruim 21.000 leden van het Opiniepanel van EenVandaag bleek dat 91 procent van de deelnemers online weleens voor de gek is gehouden. Frauduleuze webshops en online verkoopplatforms zorgen voor de meeste slachtoffers. Gehackte accounts staan op de tweede plaats.

