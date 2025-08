Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lale Gül reageert op uitlatingen verslaggever Ongehoord Nederland: ‘Hij is nota bene van de NPO’

Opiniemaker Lale Gül krijgt dagelijks best heftige reacties voor haar kiezen, maar wat haar betreft maakte Ongehoord Nederland-verslaggever Jonathan Krispijn het deze week wel erg bont. Gül reageerde hier gisteravond op in Nieuws van de dag.

Lale Gül neemt zelf ook zelden een blad voor de mond, ook zeker in Nieuws van Dag op SBS6 niet. Onlangs ging zij bijvoorbeeld in op Gen Z, die als ‘generatie burn-out’ wordt bestempeld. De opiniemaker sprak over „een gebrek aan emotionele weerbaarheid“. Ook pleitte zij in het programma voor een leeftijdsgrens als het om achteraf betalen gaat, toen bleek dat veel jongeren door achterafbetaaldiensten als Klarna in de schulden raken.

Ongehoord-verslaggever over Lale Gül

Nieuws van de Dag ging in op mensen als wetenschappers en journalisten die veel te maken krijgen met (vooral online) bedreigingen. Kun je nog vrijuit spreken zonder allerlei bedreigingen aan je broek te krijgen?, was de insteek van het onderwerp. Jonathan Krispijn riep deze week van alles over Lale Gül. Hij verwijt haar bijvoorbeeld dat zij aan sekswerk doet en noemde haar ‘een Turks wijf’. Wat hij met haar zou willen doen, laten we op deze plek maar even in het midden (maar zie de video hierboven).

Lale Gül over de tweets van Krispijn: „Hij zei dat ik hier aan tafel had over negers en moslims en dat we die het land uit moeten sturen, zoiets. Sowieso zou ik het woord negers niet zo snel in de mond nemen. En dat is absoluut nooit mijn boodschap geweest, de afgelopen vijf jaar. Het gaat hier om een ambtenaar van de NPO, hij wordt betaald door gemeenschapsgeld en daarom vind ik het extra kwalijk. Hij praat over mij alsof ik een object ben. Een Turks wijf, hij scheldt me in feite uit. Daar heb ik nogal moeite mee, want hij heeft ook een achterban. Hij komt bijna dagelijks op tv.”

‘Hoe kun je daarmee wegkomen?’

„Hoe kun je dit nou gewoon zeggen?”, gaat Lale Gül verder, „en daarmee wegkomen?” Het raakt Lale Gül: „Absoluut. Ik moet zeggen dat ik de laatste jaren best afgestompt ben. Maar vooral omdat het iemand van de NPO is, word ik extra geraakt. En daar word ik dan weer door mijn volgers op gewezen. Dan denk ik: ja jongens, dit helpt allemaal niet. Ik voel me geregeld al onveilig, ik zit al met beveiliging hier en overal. Het helpt niet echt mee dat je me zo wegzet.”

