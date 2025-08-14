Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lale Gül: ‘Als Netanyahu en Putin een vrouw waren, dan waren oorlogen nu al beëindigd’

Als het aan Lale Gül ligt, heeft Nederland na Dick Schoof en alle eerdere mannen een keer een vrouwelijke premier. Zij pleitte daar gisteravond voor in Nieuws van de Dag.

Lale Gül schoof in het SBS6-programma aan als ‘opiniemaker van de dag’. Die opinie moest nog even op gang komen, toen Nieuws van de Dag-presentator Thomas van Groningen vroeg ‘waar Lale echt even aan toe is’. „Aan vakantie”, was het antwoord van de vrouw die onlangs ook reageerde op heftige uitlatingen op haar persoon door een Ongehoord Nederland-verslaggever.

Van Groningen lachend: „In ons script staat dat je nu toe bent aan een vrouwelijke premier.” Lale Gül: „Dat ook, maar vooral meer vrouwelijke kandidaten in de politiek. Onlangs heeft de SGP bekendgemaakt dat vrouwen weer niet op de kieslijst mogen, ondanks alle ophef en tegenstand. Ik zou juist het tegenovergestelde willen bepleiten. Dat er meer vrouwen actief moeten zijn in de politiek.”

Lale Gül vertelt waarom: „Ik ben er van overtuigd dat vrouwen minder agressief zijn, minder gewelddadig, meer empathisch en zacht. Ik ben er van overtuigd dat als Netanyahu en Putin een vrouw waren, dat de oorlogen nu al beëindigd waren. Of misschien wel nooit begonnen. Uit onderzoek blijkt dat als een land meer vrouwelijke politici heeft, dat ze hoger scoren met sociale voorzieningen, burgerrechten en vrijheden. Vrouwen houden meer oog voor allerlei belangen, in plaats van voor één groep.”

Gül vindt niet dat vrouwen gekozen moeten worden puur om het geslacht en dat ze vrouw zijn. „Het kan ‘en en’. Je kan talent en kwaliteiten hebben én vrouw zijn.”

Het hele item zie je in de video hierboven.

Vorige Volgende

Reacties