Weer kritiek op asielwetten, dit is de stand van zaken

De asielwetten worden vanaf het prille begin getekend door ophef. Vandaag start er een campagne tegen de wetten. Wat is de kritiek, en wat is eigenlijk nu de stand van zaken?

Een van de belangrijkste veranderingen in de nieuwe asielwetten dat de geldigheidsduur van asielvergunningen wordt verkort van vijf naar drie jaar. Na deze periode zal er opnieuw worden gekeken of iemand mag blijven. De permanente verblijfsvergunning verdwijnt helemaal als standaardoptie. Ook wordt gezinshereniging een stuk moeilijker, met name voor mensen die niet persoonlijk vervolgd worden, maar vluchten voor oorlog of geweld.

Ook wordt illegaliteit strafbaar. Dat betekent dat mensen die zonder geldige papieren in Nederland verblijven, straks een boete kunnen krijgen. Dat geldt ook voor mensen die ‘illegalen’ helpen: ook dat kan straks bestraft worden. Daarnaast heb je de wet invoering tweestatusstelsel, een wet die vluchtelingen gaat verdelen over twee groepen: status A is voor mensen die vluchten voor persoonlijke vervolging, bijvoorbeeld vanwege geloof, politieke mening of seksuele geaardheid. Status B is voor mensen die vluchten voor algemene oorlog of geweld. Vluchtelingen die een A-status hebben, krijgen meer rechten, zoals snellere toegang tot een vaste verblijfsvergunning en gezinshereniging.

Wat is de stand van zaken?

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde begin juli in met de wetten voor een strenger asielbeleid. De asielwetten stammen nog van het kabinet-Schoof, dat ging voor ‘het strengste asielbeleid ooit‘.

De asielwetten gaan nu door naar de Eerste Kamer. De Raad van State beoordeelt deze zomer het plan voor strafbaarstelling illegaliteit. De verwachting is dat dit gebeurt voordat de Eerste Kamer, die nog over de wetten moet stemmen, weer aan het werk gaat.

Wat vinden de partijen? De wetten kregen steun van PVV, VVD, NSC, BBB, FvD, JA21 en SGP. Maar SGP kondigde al aan in de Eerste Kamer tegen de strengere asielwet stemmen als de Raad van State oordeelt dat alle hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers strafbaar wordt. Het CDA keerde zich tegen de wetten door de strafbaarstelling van illegaliteit, ondanks dat de partij voor een strenger asielbeleid is. De linkse oppositie was al fel tegen. GroenLinks-PvdA vindt de wetten „asociaal, onverantwoord en onmenselijk”.

Wat is de kritiek buiten de politiek?

Campagne tegen asielwetten

Tientallen organisaties roepen de Eerste Kamer op niet in te stemmen met de twee asielwetten van het demissionaire kabinet. Onder de noemer Stop de Asielwetten voeren onder meer mensenrechtenorganisaties, hulporganisaties en advocatenkantoren vanaf vandaag campagne tegen de wetten.

Op de site van de campagne staan de namen van bijna tachtig organisaties, waaronder Amnesty International, VluchtelingenWerk Nederland, Artsen zonder Grenzen, Oxfam Novib, het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV), Soa Aids Nederland en de Pauluskerk in Rotterdam. De clubs noemen de asielnoodmaatregelenwet en de wet die de invoering van een tweestatusstelsel regelt „onmenselijk, onrechtvaardig en onuitvoerbaar.”

Eerdere kritiek en protestmars

Vorige maand liepen driehonderd mensen mee in een protestmars door Rotterdam tegen de asielwetten. De actie werd georganiseerd door onder meer de Pauluskerk, Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak, Stichting ROS en Bond Precaire Woonvormen, die het schandalig noemen dat „het bestaan van tienduizenden mensen in Nederland verboden wordt en daarmee angstig”.

Eerder zei VluchtelingenWerk Nederland zich ernstig zorgen te maken over de nieuwe asielwetten. Volgens de organisatie bieden de nieuwe wetten geen uitkomst voor problemen rond asiel en opvang van vluchtelingen en zal het er ook niet voor zorgen dat er minder vluchtelingen asiel aanvragen in Nederland.

Ook UNICEF Nederland deelt de zorgen van VluchtelingenWerk Nederland. „De impact op kinderen is ingrijpend, maar nergens blijkt dat hun belang serieus is meegewogen.”

