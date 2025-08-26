Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jongeren gaan gebukt onder prestatiedruk: ‘Allang niet meer de leukste jaren van je leven’

Jongeren gaan gebukt onder prestatiedruk en dat heeft gevolgen voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. KidsRights roept onderwijsinstellingen en de VO-raad aan om een einde te maken met ongezonde prestatiedruk.

Uit onderzoek van State of Youth NL, een initiatief van KidsRights, onder ruim drieduizend jongeren tussen 12 en 29 jaar, blijkt dat 61 procent geregeld of vaak prestatiedruk voelt. Dat gebeurt meestal als ze met school en studie bezig zijn. Het maakt ze onzeker en ze voelen er stress door, zegt ruwweg de helft van de ondervraagden. Ze voelen zich gefrustreerd als dingen niet lukken, voelen zich vermoeid en zijn bang dat ze het niet goed doen, antwoordt bijna de helft.

Eerder schreef Metro al dat gen Z’ers vaker overprikkeld zijn. Dat komt onder meer omdat ze veel tijd op hun telefoon spenderen.

Invloed op prestatiedruk

Twee derde van de jongeren zegt in het onderzoek zelf invloed te hebben op de hoeveelheid prestatiedruk. Driekwart van de ondervraagden zegt zelf dat ze zichzelf die druk opleggen, maar ook docenten en ouders zijn erop van invloed.

Vooral jongeren tussen de 18 en 24 jaar ervaren veel prestatiedruk vanuit zichzelf (74 procent). Vrouwen/meisjes geven vaker dan jongens/mannen aan dat zij zelf invloed hebben op hun prestatiedruk (73 procent tegenover 62 procent).

Volgens de jongeren kunnen oplossingen zijn dat docenten onderling beter rekening houden met wat er vanuit andere vakken gevraagd wordt aan huiswerk (52 procent). Toets- of tentamenmomenten zouden vóór in plaats van na vakanties kunnen laten plaatsvinden (43 procent). Scholen en studies zouden minder aandacht kunnen richten op hoge cijfers en goede prestaties en meer op de ontwikkeling van de leerling (42 procent).

KidsRight wil in gesprek gaan

KidsRights roept op de druk op jonge mensen te verminderen. „Presteren is prima. Maar prestatiedruk mag er niet toe leiden dat jongeren hieronder gebukt gaan en zelfs uitvallen. Dat is wel wat we zien gebeuren en dat is ernstig”, zegt voorzitter Marc Dullaert van KidsRights.

De organisatie voor jongerenrechten wil in gesprek gaan met scholen, ouders en politici. „De boodschap is: je leven is niet pas geslaagd als alles perfect gaat, met hoge cijfers, een druk sociaal leven, een succesvolle carrière en een relatie. Succesvol zijn betekent niet altijd het hoogste niveau nastreven. Je mag groeien, twijfelen en fouten maken. Dat is geen teken van falen, maar van ontwikkeling”, stelt KidsRights.

Prestatiedruk onder jongeren verdrievoudigd

Volgens Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden, is de prestatiedruk onder jongeren de afgelopen 20 jaar verdrievoudigd. „Als samenleving vragen we vaak veel van hen, maar vergeten we dat rust en herstel net zo belangrijk zijn om te kunnen leren en groeien. Jongeren geven zelf aan wat ze nodig hebben: ruimte om fouten te maken en steun om niet altijd perfect te hoeven zijn. Een belangrijke boodschap die we serieus moeten nemen.”

Voorzitter Lotte Prins van de Nationale Jeugdraad: „In een wereld waar je als jongere moet voldoen aan een totaalpakket van torenhoge verwachtingen zijn je jongere jaren allang niet meer de leukste jaren van je leven. Het is tijd om prestatiedruk écht als probleem te erkennen in plaats van weg te stoppen en er met elkaar wat aan te doen.”

Best gelezen artikelen van dit moment Helft Nederlanders schrikt na horecabezoek van de rekening, vooral jongeren

Yeşilgöz na dood van Lisa over geweld tegen vrouwen: ‘Mannenprobleem of asielstop is super kort door de bocht’

De Spaarrekening: ‘Hand op de knip na deze dure (festival)zomer’

Financiële fout: ‘Ik zette mijn spaargeld voor vijf jaar vast, maar kreeg onverwacht financiële problemen’

Docu over Het Complot van Bodegraven: ‘Ik had een pedofiele huisarts en er waren kindermoordenaars’

Reacties