Jongeren ruilen steeds vaker alcohol in voor drugs: ‘Uitzondering dat je niets gebruikt op een festival’

Een pilletje gebruiken op een festival: het gebeurt al jaren, maar tegenwoordig lijkt het bijna de norm te worden. Waar jongeren vroeger vooral met een biertje in de hand te vinden waren, wordt die keuze steeds vaker ingewisseld voor een xtc-pil of andere partydrugs.

De belangrijkste redenen? De forse prijsstijging van drank op festivals én de veranderende houding ten opzichte van verdovende middelen. Steeds meer jongeren zien het gebruik van drugs niet langer als iets uitzonderlijks, maar als een normaal onderdeel van feesten.

Veranderingen door hoge prijzen

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt niet alleen dat steeds meer jongeren overstappen van alcohol naar drugs; ook kiezen velen ervoor om helemaal nuchter te blijven. Het Jongerenpanel van EenVandaag ondervroeg 2438 jongeren tussen de 16 en 34 jaar. Van hen gaat 80 procent minstens één keer per jaar naar een grootschalig muziekfestival.

De stijgende prijzen van consumpties op het festivalterrein zorgen ervoor dat jongeren een alternatief kiezen en dat doen ze massaal. Twee op de vijf (40 procent) jongeren zeggen mogelijk meer drugs te (gaan) gebruiken dan voorgaande jaren. Twee jaar geleden was dit nog één op de vijf (19 procent).

Het klinkt bizar, maar het hoort er eigenlijk bij.

Drugsgebruik ‘normaal’

Verschillende jongeren zeggen dat het gebruik genormaliseerd is. „Het wordt vaak geaccepteerd, het is goedkoper en verhoogt de sfeer”, zegt een deelnemer aan het panelonderzoek. Volgens drie kwart van de festivalgangers wordt drugsgebruik onder hun vrienden dan ook steeds normaler. „Het is tegenwoordig meer standaard dan een uitzondering dat je drugs gebruikt op een festival”, vertelt een deelnemer. Iemand anders zegt weer: „Het klinkt bizar, maar het hoort er eigenlijk bij.”

En wat voor middelen gebruiken ze dan vooral? Ruim driekwart (78 procent) van de jongeren die festivals bezoeken, gebruiken af en toe harddrugs zoals MDMA, xtc of cocaïne binnen hun omgeving. Softdrugs, zoals cannabis en paddo’s, worden door nog een groter deel (84 procent) als normaal beschouwd.

Drugs bepalen de sfeer

Niet alleen de prijs van drank speelt mee, ook vinden veel jongeren dat drugs gebruiken een soort ‘sfeermaker’ kan zijn. Uit het onderzoek blijkt dat sommige jongeren het idee hebben dat feestjes waar drugs worden gebruikt, vaak leuker zijn dan feestjes waar veel alcohol wordt gedronken. Zo zegt iemand daarover: „Dronken mensen worden eerder agressief, hangerig en handtastelijk.” Iemand anders zegt: „Mensen aan de drugs zijn minder opgefokt, liever en vrijer.”

Toch zijn er ook veel jongeren die het ‘normale’ gebruik van drugs op festivals juist vervelend vinden. Iemand vertelt om die reden dat het „problematisch is hoe normaal het in mijn vriendengroep is geworden”. „Het maakt de sfeer voor mensen die geen middelen gebruiken minder leuk”, wordt ook door een jongere gezegd.

Dan maar nuchter blijven

Een steeds vaker gekozen alternatief – naast het gebruiken van drugs – is om gewoon nuchter te blijven. Zo geeft drie op de tien (30 procent) jonge festivalbezoekers aan dat ze dit jaar vaker nuchter blijven dan in voorgaande jaren. Daarnaast kiest bijna twee op de vijf (37 procent) jongeren er dit jaar bewust voor om helemaal niet naar een festival te gaan, omdat ze de hoge prijzen simpelweg niet willen of kunnen betalen.

Vooral de grote festivals zoals Lowlands, Pinkpop en Down The Rabbit Hole worden door jongeren als te duur ervaren. Een jongere uit het panel zegt hierover: „Ik ga liever op een stedentrip dan honderden euro’s te betalen voor een festival.” Naast dat de drankjes vaak duur zijn, is er op festivals nog een grote irritatie; namelijk: festivalmuntjes, schreef Metro onlangs.

