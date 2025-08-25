Deel dit artikel: Share App Mail Pin

John Heitinga en Wout Weghorst aangedaan na dood Lisa en het applaus: ‘Een route die ik zelf vaak fiets’

Spelers en supporters van Ajax en Heracles Almelo hebben met applaus stilgestaan bij de vermoorde Lisa uit Abcoude. Beide ploegen stopten in de zeventiende minuut met voetballen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax-trainer John Heitinga was op de persconferentie aangedaan.

Op de borden langs het veld verscheen de boodschap: Wij eisen de nacht op – laat vrouwen veilig thuiskomen. Op televisieschermen achter beide doelen stond de tekst: Lieve Lisa dapp’re strijder.

Het 17-jarige meisje werd in de nacht van dinsdag op woensdag met geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg, om de hoek bij jeugdcomplex De Toekomst van Ajax. Lisa kwam net als haar gezinsleden graag bij Ajax.

Een van Metro’s lezerscolumnisten, Frederique, schreef er een aangrijpend stuk over: App me als je thuis bent?

Verdachte van moord Lisa

Als signaal tegen zinloos geweld en steun voor de nabestaanden van Lisa wilde Ajax stilstaan bij de moord. Een 22-jarige man wordt daarvan verdacht. De politie hield hem donderdag eerder aan voor een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde in Amsterdam en verdenkt hem ook van een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.

John Heitinga en Wout Weghorst

John Heitinga kreeg na afloop de vraag wat hij van het applaus in zijn stadion vond en hoe hij de afgelopen week heeft beleefd. De Ajax-trainer, je ziet hem in de video hierboven, heeft zelf twee dochters. „Confronterend”, zegt de voetbalman uit Amsterdam. „Het is hier heel dichtbij, bij de Johan Cruijff ArenA en De Toekomst. Het is een route die ik zelf vaak fiets.”

Heitinga vindt het drama rond Lisa iets wat aangrijpt, iets waar je eigenlijk geen woorden voor hebt. „Die zeventiende minuut gingen de gedachten natuurlijk uit naar de nabestaanden. Lisa krijgen we er niet mee terug, maar als je ziet wat er gebeurt in de maatschappij. Ik zag ook nog een spandoek in het vak van de supporters van Heracles, zo zie je hoe het in de maatschappij leeft. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.”

Ook Ajax-spits Wout Weghorst sprak over Lisa. „Triest, super verdrietig. De hele week rijden we er al langs. (…) Ik heb zelf vier meiden.”

