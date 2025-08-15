Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huizen bouwen en vliegvelden laten verdwijnen: ‘Plan GroenLinks-PvdA voor de bühne’

Meerdere vliegvelden moeten veranderen in nieuwbouwwijken, stelt GroenLinks-PvdA in haar verkiezingsprogramma. Huizen bouwen dus, wordt voor de partij van Frans Timmermans een belangrijk punt. Lijkt prachtig, maar is het ook realistisch? Nieuws van de Dag ging er gisteravond op in.

GroenLinks-PvdA benadrukte gisteren dat de woningnood alleen kan worden opgelost als ruimte wordt gemaakt voor huizen bouwen. Daarvoor moeten andere belangen wijken, stelt de partij in het verkiezingsprogramma dat maandag wordt gepresenteerd. Zo moeten landbouwgrond en verloederde bedrijventerreinen worden gebruikt voor nieuwbouwwijken, net als plekken waar nu regionale luchthavens liggen. Zo ziet de partij het liefst grote woonwijken op de plek waar nu de luchthaven bij Rotterdam en Airport Maastricht liggen. Bovendien zou er ‘veel meer’ nieuwbouw kunnen komen in de regio rond Schiphol, als het aantal vluchten daar daalt.

Plan voor huizen bouwen realistisch?

Tomasz Blom van De Telegraaf reageerde in Nieuws van de Dag op SBS6 op het plan voor huizen bouwen. Je ziet hem in de video hierboven. „Zonde”, vindt de buitenlandspecialist. „Ik ben heel vaak vanaf Maastricht gevlogen heb er gestudeerd. Het voelde hartstikke fijn om vanaf daar te kunnen wegvliegen. Zonde als dat zou verdwijnen.”

„Hebben we, bij de toekomst van de luchtvaart, die kleine vliegvelden niet meer nodig?”, wil presentator Thomas van Groningen weten. Ondernemer en oud-schaatser Ben van der Burg: „Ik denk dat we die wel nodig hebben. Ik zie heel veel landbouwgrond waar nog huizen kunnen komen, open plekken. En ja, die vliegvelden liggen er al, dus landbouwgrond kun je ook doen.” Of het GroenLinks-PvdA-plan rond huizen bouwen lukt? Van der Burg heeft er een zwaar hoofd in: „Dit gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dit is een plan voor de bühne toch?” Is het populisme dan, vraagt Van Groningen zich af. Van der Burg: „Dat is wel een heel groot woord, maar ik denk dat dit er nooit doorheen komt.”

