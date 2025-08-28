Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het weer de komende dagen: klaart het op of blijft het wisselvallig?

Qua temperaturen hebben we vandaag niks te klagen: het wordt zomers warm en de thermostaat tikt zo’n 25 graden aan. Maar volgens Weeronline betekent dit niet dat we lekker van het zonnetje kunnen gaan genieten. Er komen namelijk donkere wolken aan en flink wat regenbuien. Kortom: geen weer om over naar huis te schrijven.

Eén ding is zeker: een paraplu is geen overbodige luxe als je vandaag de deur uitgaat. De temperaturen zijn weliswaar aangenaam, maar die warmte wordt verdreven door stevige buien. Vooral in het oosten van het land valt er vandaag flink wat regen en is er een grote kans op onweer. Ook krijgen we plaatselijk te maken met windvlagen van circa 60 km/uur. Richting de avond zijn er opklaringen te zien en wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen zonnig. Langs de oostgrens liggen de temperaturen rond de 25 graden. In de rest van het land wordt het tussen de 21 en 24 graden.

Het weer vrijdag

Morgen begint de dag op de meeste plaatsen met flink wat zon, maar in de kustgebieden kan het wat bewolkter zijn. Er staat flink wat wind en in het zuidwesten valt er ook regen. De bewolking breidt zich in de middag langzaam uit en daarbij valt er niet alleen regen, maar kan het ook gaan onweren. In Friesland en Groningen zitten mensen er iets warmer bij: daar blijft het waarschijnlijk tot de avond droog met wat zonnige perioden.

Het weer dit weekend

Dit weekend wordt het weer er niet veel beter op. Het blijft wisselvallig met buien en zonnige perioden. Zaterdag blijft het overwegend droog, maar vallen er ook wat regenbuien. Het zonnetje en de stapelwolken wisselen elkaar af. Ook zondag regent het opnieuw, maar gelukkig beperkt het zich tot een beetje regen: hooguit enkele millimeters. Het wordt zo’n 21 graden, wat gemiddelde temperaturen zijn voor deze tijd van het jaar.

