Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Helmplicht voor mensen tot 18 jaar op de e-bike: aantal letselongevallen neemt toe

Jongeren onder de 18 moeten straks een helm dragen als ze op een elektrische fiets rijden. Dat wil demissionair minister Tieman van Infrastructuur. De maatregel moet nog worden uitgewerkt.

De helmplicht is bedoeld om de overlast en ongelukken met fatbikes en opgevoerde e-bikes terug te dringen. Steeds vaker belanden jongeren met hersenletsel op de spoedeisende hulp, dat vertelde SEH-arts Heleen Lameije al eerder aan Metro. Volgens de minister is het aantal gevallen in vijf jaar tijd zes keer zo hoog geworden.

Goedkope fatbikes zijn vaak probleem

Tieman sluit niet uit dat er later strengere regels komen, zoals een leeftijdsgrens of een kenteken voor e-bikes. Dat zou de fietsen duurder maken, maar ook veiliger. Of dat er komt, hangt af van de Tweede Kamer.

De minister wil voorkomen dat jongeren massaal overstappen op e-steps, als die zonder regels op de weg mogen. Daarom kan de helmplicht straks ook voor andere elektrische voertuigen gaan gelden. Veel problemen komen door goedkope fatbikes uit China. Die zijn makkelijk op te voeren en vaak slecht gemaakt. Ondanks Europese ingrepen blijven die fietsen via allerlei routes Nederland binnenkomen.

Campagnes en keurmerk voor veilige e-bikes

Naast regels wil Tieman ook gedragsaanpak. Er lopen campagnes om jongeren en ouders te waarschuwen voor de risico’s en de kosten. Bij ongelukken weigeren verzekeraars vaak te betalen. Ook denkt de minister aan een keurmerk voor veilige e-bikes.

De Kamer praat volgende week over de plannen. Als de helmplicht doorgaat, moet de wet er binnen een jaar liggen.

Vorige Volgende

Reacties