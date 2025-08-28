Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Elke acht dagen wordt een vrouw vermoord in Nederland: ruim de helft wordt gedood door (ex-)partner

In Nederland kwamen vorig jaar 120 mensen om het leven door moord of doodslag: 76 mannen en 44 vrouwen. Dat zijn vijf minder slachtoffers dan in 2023 en de helft minder dan het begin van deze eeuw. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Bij vrouwen blijkt de dader opvallend vaak iemand uit de directe omgeving: 52 procent van de vrouwelijke slachtoffers werd vermoord door hun (ex-)partner.

Hulporganisaties, onderzoekers en politici vragen meer aandacht voor preventie, betere bescherming van vrouwen in gewelddadige relaties en scherpere signalering van huiselijk geweld.

Vrouwen vaker slachtoffer van partnergeweld

Voor vrouwen is de dader meestal een bekende. Bij 97 procent van de vrouwelijke slachtoffers had de politie de dader in beeld. Naast de 52 procent die door hun (ex-)partner werd gedood, werd een vijfde vermoord door een familielid. Onder vrouwen tussen de 20 en 60 jaar ligt het aandeel moorden door een (ex-)partner zelfs op 65 procent.

De meeste van deze misdrijven vonden plaats in de woning van het slachtoffer, vaak met een steekwapen of door wurging. In vrijwel alle zaken waarbij een vrouw om het leven kwam, had de politie een verdachte in beeld.

Mannen vaker slachtoffer buiten de privésfeer

Bij mannen is het beeld anders: 4,8 procent werd vermoord door een (ex-)partner. Veel vaker ging het om een dader uit de kennissenkring (31 procent) of om een criminele afrekening (11 procent).

Het aantal slachtoffers van moord en doodslag daalt

Het aantal slachtoffers van moord en doodslag daalt al langere tijd. In 2004 kwamen er nog 163 mannen en 74 vrouwen om het leven. Het aantal mannelijke slachtoffers nam af tot 2016 en stabiliseerde daarna rond de 82 per jaar.

Het aantal vermoorde vrouwen daalde ook, maar iets minder sterk: de afgelopen tien jaar stabiliseerde het aantal slachtoffers rond de 43 per jaar. In 2023 kwamen 125 mensen om het leven door moord en doodslag, minder dan het jaar daarvoor.

Nederland in Europees perspectief

Met 120 moorden in 2024 kent Nederland, omgerekend per inwoner, minder dodelijk geweld dan de meeste andere Europese landen. In 2023 vielen in Italië, Slovenië en Zwitserland de minste slachtoffers per 100.000 inwoners. In landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Rusland, Oekraïne en Litouwen, is het aantal slachtoffers naar verhouding het hoogst.

Femicide onderwerp van debat

De constatering dat meer dan de helft van de vermoorde vrouwen wordt gedood door hun (ex-)partner, plaatst de cijfers nadrukkelijk in het licht van femicide: het doden van vrouwen omdat zij vrouw zijn, vaak binnen een relationele context. Internationale organisaties zoals de VN en de EU roepen al langer op om femicide als aparte categorie te erkennen.

Ook in Nederland klinkt die roep steeds luider. Hulporganisaties, onderzoekers en politici vragen meer aandacht voor preventie, betere bescherming van vrouwen in gewelddadige relaties en scherpere signalering van huiselijk geweld.

