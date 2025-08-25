Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Helft Nederlanders schrikt na horecabezoek van de rekening, vooral jongeren

Even een goudgele rakker op een zonovergoten terras, of een pizza bij de plaatselijke Italiaan: het kan tegenwoordig flink in de papieren lopen. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft (49 procent) weleens verbaasd is over de rekening na een horecabezoek.

Jongeren tussen de 18 en 34 jaar (56 procent) voelen het nog vaker in hun portemonnee. Dat blijkt uit onderzoek van myPOS.

Nederlanders fan van horecabezoek

Vorig jaar was het een slecht jaar voor de horeca door het slechte weer en de hoge prijzen. De bruine kroeg verdwijnt zelfs steeds meer uit het straatbeeld. Aan de prijsstijgingen lijkt voorlopig geen einde te komen. ING denkt dat de horecaprijzen dit jaar gemiddeld 5 procent stijgen, vooral door stijgende voedingsprijzen en oplopende personeelskosten.

Toch blijven Nederlanders groot liefhebber van terrasjes en uit eten gaan. 41 procent laat zich niet tegenhouden door de prijzen die in rap tempo stijgen. Eén op de drie (34 procent) zegt in deze maanden sneller geld uit te geven in de horeca dan in de winter. Vrouwen (38 procent) zijn hier iets gevoeliger voor dan mannen (31 procent).

‘We’ zijn wel kritisch als het gaat om het doen van een aanbetaling om een plek te reserveren in een restaurant: 55 procent haakt dan direct af. myPOS liet het onderzoek ook in België uitvoeren en daaruit blijkt dat 54 procent het eens is met de Nederlanders.

Gemak en snelheid ook belangrijk

Ook gemak en snelheid spelen een rol. Nederlanders willen overal eenvoudig en contactloos kunnen betalen, ook bij tijdelijke horecalocaties. Zo verwacht 6 op de 10 (60 procent) dat men ook bij foodtrucks contactloos kan betalen. In België ligt de verwachting met bijna 8 op 10 (77 procent) hoger.

Lange wachtrijen bij bijvoorbeeld foodtrucks zijn voor veel bezoekers een afknapper. 59 procent loopt liever door naar een ander kraampje als de rij te lang is. Vooral jongeren (61 procent) en midlifers tussen de 35-54 jaar (62 procent) zoeken hun heil in dat geval liever ergens anders. In Noord-Nederland is het geduld het grootst, het kleinst in het oosten van het land.

De waardering voor horecapersoneel is hoog. Zowel in Nederland (54 procent) als in België (79 procent) hebben veel horecabezoekers begrip voor langere wachttijden door personeelstekort. In het oosten ligt het begrip boven het Nederlandse gemiddelde en vindt ruim 58 procent wat langer wachten niet erg. Vier op de tien Nederlanders geeft sneller fooi bij extreme drukte of warm weer, uit waardering voor het harde werk. 55-plussers nemen hierin het voortouw, jongeren doen dit minder snel.

Reacties