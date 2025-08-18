Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hackers zetten lab onder druk: medische data bevolkingsonderzoek dreigen online te komen

De hackersgroep Nova voert de druk op na de grote datadiefstal bij het Rijswijkse laboratorium Clinical Diagnostics. Op het darkweb dreigen de hackers opnieuw gevoelige medische informatie te publiceren, tenzij er binnen elf dagen een groot bedrag aan losgeld wordt betaald.

Bij het bericht is zelfs een aftelklok geplaatst.

Hackers hebben gegevens van half miljoen vrouwen

De buitgemaakte informatie betreft bijna 485.000 vrouwen die tussen 2022 en 2025 meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, schreef Metro eerder. Daarbij zijn niet alleen medische uitslagen gestolen, maar ook namen, adressen en burgerservicenummers. Zulke data zijn extreem gevoelig en kunnen in verkeerde handen misbruikt worden voor identiteitsfraude of chantage.

De hackers claimen in totaal 300 gigabyte aan bestanden in handen te hebben. Daarvan is inmiddels 100 megabyte gepubliceerd om te laten zien dat het hen menens is.

Eerder al losgeld betaald

Volgens RTL Nieuws zou Clinical Diagnostics eerder al een onbekend bedrag aan losgeld hebben betaald. Kort na die betaling verdwenen gelekte bestanden van tienduizenden Nederlanders van het darkweb. Toch is de dreiging niet voorbij. Nova beweert dat het laboratorium een gemaakte afspraak zou hebben geschonden, vermoedelijk omdat de politie alsnog werd ingeschakeld.

Voor de betrokken vrouwen is de situatie ronduit zorgelijk. Wie ooit meedeed aan het bevolkingsonderzoek kan niet zelf controleren of haar gegevens zijn buitgemaakt. De angst dat persoonlijke en medische gegevens op straat belanden, hangt nu als een donkere wolk boven duizenden huishoudens.

Reactie blijft uit

Experts benadrukken dat het betalen van losgeld geen oplossing is. Criminelen geven geen enkele garantie dat gestolen data écht verwijderd worden. Vaak volgen er juist nieuwe eisen. Toch blijkt in de praktijk dat organisaties soms toch betalen, vooral als het gaat om zulke gevoelige informatie.

Zowel de politie als Clinical Diagnostics heeft nog geen reactie gegeven op de nieuwe dreigementen. Het laboratorium liet eerder weten geen inhoudelijke mededelingen te doen zolang het onderzoek loopt.

Online criminaliteit zit in de lift, dat meldde Metro eerder. Naast hacken, gebeuren deze online misdaden steeds vaker.

Reacties