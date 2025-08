Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gemiddelde uitvaart nu duurder dan 10.000 euro: veel mensen komen geld tekort

De kosten van een uitvaart zijn in acht jaar tijd met ruim 40 procent gestegen. Waar een gemiddelde begrafenis of crematie in 2017 nog zo’n 7.500 euro kostte, ligt dat bedrag nu boven de 10.000 euro. Toch zijn veel mensen nog altijd verzekerd voor bedragen van 3.000 tot 4.000 euro.

„De kloof tussen wat mensen denken dat een uitvaart kost en de realiteit wordt alleen maar groter”, zegt Nick Brendel van vergelijkingssite Overstappen.nl tegen ANP.

Te lage dekking, maar te hoge kosten

Ruim twee derde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering, maar in veel gevallen blijkt het bedrag simpelweg te laag. Brendel: „Mensen sluiten op jonge leeftijd een verzekering af en kijken er vervolgens decennialang niet meer naar om. Intussen zijn de prijzen blijven stijgen door inflatie, duurdere materialen en hogere gas- en houtprijzen.”

Het gevolg is dat nabestaanden achter blijven met onverwachte kosten. Volgens Brendel gaat het in de praktijk regelmatig om duizenden euro’s die zelf moeten worden bijgelegd. „Op zo’n kwetsbaar moment in het leven wil je niet ook nog met financiële stress te maken krijgen.”

Mensen onderschatten de kosten

Naast de basisdiensten, zoals de kist, het vervoer en het crematorium of graf, onderschatten veel mensen de extra kosten. Denk aan bloemen, muziek, advertenties en catering. „En die bekende plak cake bij de koffie? Die komt meestal gewoon uit de supermarkt”, merkt Brendel op. „Toch betaal je er flink voor.”

Als er onvoldoende is verzekerd, moeten families keuzes maken. Wordt het dan een sober afscheid? Of werk je jezelf in de schulden?Volgens Brendel heeft dat impact op het rouwproces. „Een waardig afscheid is belangrijk voor verwerking. Maar als het geld ontbreekt, valt er weinig te kiezen.”

Verzekering groeit niet mee

Het kernprobleem is volgens Brendel dat verzekeringen voor uitvaarten niet automatisch meebewegen om met de prijsontwikkelingen. Daardoor ontstaat er een steeds groter gat tussen het verzekerde bedrag en de daadwerkelijke kosten. „Je betaalt jarenlang premie, maar als het erop aankomt, krijg je niet genoeg uitgekeerd”, zegt Brendel. „Dan is de teleurstelling groot.”

De oplossing begint bij bewustwording. Brendel adviseert consumenten om jaarlijks hun polis te checken en eventueel aan te passen. „Wees realistisch: met 4.000 euro kom je er tegenwoordig echt niet meer. Mik op minimaal 10.000 euro.”

Daarnaast zouden verzekeraars en tussenpersonen klanten actiever moeten informeren over de prijsontwikkeling. Ook uitvaartondernemers kunnen volgens Brendel transparanter zijn over de werkelijke kosten en mogelijke alternatieven. „Er zijn manieren om waardig afscheid te nemen zonder torenhoge kosten, maar daar moet je wel eerlijk over praten.”

Voorlichting over een kosten van een uitvaart ontbreekt

Tot slot ligt er volgens experts ook een rol voor de overheid. Brendel: „Voorlichting over wat een uitvaart echt kost ontbreekt nu. Mensen denken dat ze goed verzekerd zijn, terwijl dat in veel gevallen niet zo is. Dat is schrijnend, want het komt altijd onverwacht.”

Als er niets verandert, dreigt het probleem alleen maar groter te worden. Meer families komen financieel in de knel na een overlijden, met minimale uitvaarten en langdurige schulden als gevolg. „Dat is niet de nalatenschap die je wilt achterlaten.”

