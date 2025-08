Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Er komt weer lekker zomerweer aan, maar kunnen we ook naar het strand?

Na heel wat regen – goed voor de tuin, zouden onze vaders zeggen – is er weer lekker warm zomerweer op komst. Woensdag is het zover. Maar kunnen we nu zoveel mensen nog vakantie hebben, ook naar het strand?

Metro belooft het zomerweer trouwens niet, daar heeft Weeronline veel meer verstand van. De weerdienst gaf vorige week nog aan dat het weer ‘matigjes, maar niet onaangenaam‘ zou worden. Na een wisselvallige periode met geregeld buien en relatief lage temperaturen, ziet de komende tijd er heel anders uit. Halverwege de week keert de zon met heerlijke warmte terug.

Meteoroloog Jeroen Elferink van Weerplaza vertelt erover. Je ziet hem in de video hierboven.

Goed zomerweer, maar eerst nog wisselvallig

Voor het zomerweer terugkeert, hebben we nog met wat wisselvallige dagen te maken. De wind van zee is stevig. Het regengebied trekt vanavond oostwaarts over het land. Ook morgen blijft het niet helemaal droog, met name in de noordelijke helft van het land kan een enkele bui vallen. Wel is er ook genoeg ruimte voor de zon. Mocht je nog een buitenactiviteit gaan ondernemen, dan is het checken van de buienradar geen overbodige luxe.

Terras en verkoeling

Vanaf woensdag keert het zomerweer (eindelijk) terug. Er is uitgebreid ruimte voor de zon. De kans op neerslag is erg klein en de temperatuur gaat in de lift. Overmorgen wordt het ‘slechts’ 20 tot 23 graden, maar vanaf donderdag kan het dagelijks in het binnenland ruim 25 graden worden. Lokaal kan het wel 28 of 29 graden worden.

Goed nieuws voor iedereen die geen zomervakantie heeft: ook in het weekend lijkt het warme en zonnige zomerweer zich voort te zetten. Ideaal weer om lekker het terras op te gaan of verkoeling aan het water te zoeken.

En het strand dan?

Met de zon in je gezicht op het strand zitten, komt dus wel goed? Jeroen Elferink: „Dat komt zeker goed, maar we hebben nog wel een beetje geduld nodig.”

Insmeren tegen de zon is daarom een tip, hoewel dat een gewoonte zou moeten zijn. Dat zei dermatoloog Dr. David Njoo onlangs in een interview met Metro. Njoo: „Insmeren moet net zo vanzelfsprekend worden als tanden poetsen.”

