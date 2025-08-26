Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Batavus stopt met productie in Nederland: fabriek Heerenveen sluit

Na 120 jaar komt er een einde aan de fietsproductie in Heerenveen. Accell, het bedrijf achter bekende merken als Batavus, Babboe en Koga, sluit zijn fabriek. Daardoor raken 160 mensen hun baan kwijt.

De productie wordt verplaatst naar Hongarije en het Franse Dijon. Daarmee verdwijnt ook de laatste fietsproductie van Accell uit Nederland.

Einde van een fietstijdperk

In de fabriek in Heerenveen werden al sinds 1904 fietsen gemaakt. Eerst onder de naam Batavus, later onder moederbedrijf Accell. De fabriek produceerde de laatste jaren vooral dure modellen, zoals racefietsen en trekkingfietsen op maat. Gewone fietsen werden al eerder verplaatst naar Hongarije en Turkije.

Volgens Accell is het niet langer rendabel om in Nederland fietsen te maken. Door alles te concentreren op één plek wil het bedrijf kosten besparen en efficiënter werken.

Financiële problemen na corona

De sluiting komt niet helemaal onverwacht. Accell kampte de afgelopen jaren met flinke problemen. Tijdens corona was de vraag naar fietsen enorm, maar daarna viel de verkoop stil. Veel winkels bleven zitten met onverkochte voorraden, en ook Accell hield duizenden fietsen op voorraad.

Daar kwam nog eens een grote terugroepactie bij van Babboe-bakfietsen. Die kostte het bedrijf zo’n 50 miljoen euro. In 2023 maakte Accell dan ook opnieuw verlies, na al eerder een winstdaling van 27 miljoen euro in 2022.

‘Het draait alleen maar om geld’

Vakbonden reageren boos op het nieuws. FNV noemt de sluiting ‘dramatisch’ en wijst naar investeerders KKR en Teslin, die Accell in 2022 overnamen. „Sindsdien draait het alleen nog maar om geld,” zegt FNV-bestuurder Masja Zwart tegen het ANP.

Ook CNV noemt het ‘triest’ dat zo’n typisch Nederlands product als Batavus straks niet meer in Nederland wordt gemaakt. CNV-bestuurder Tristan Westra zegt dat hij dit al zag aankomen. Daarom is er vorig jaar bij een eerdere reorganisatie een sociaal plan voor drie jaar afgesproken, ook voor de mensen die toen nog mochten blijven.

Sluiting in fases

Hoewel de ondernemingsraad nog advies moet geven, verwacht Accell al in september te beginnen met het overhevelen van de productie. De volledige sluiting van de fabriek staat gepland voor eind maart 2026.

ANP

Reacties