Eerste grondvorst valt ruim een maand eerder dan normaal

De zomer is officieel nog niet voorbij, maar in delen van Nederland was het afgelopen nacht al gladjes koud. Op de KNMI-meetpunten in Volkel en Eindhoven daalde de temperatuur aan de grond naar respectievelijk -0,2 en -0,3 graden. Daarmee werd de eerste grondvorst van dit seizoen gemeten, en dat is opvallend vroeg.

Gemiddeld gebeurt dit pas eind september.

Onder nul op klomphoogte

Het ging om metingen op tien centimeter hoogte, wat in de volksmond ook wel „klomphoogte” wordt genoemd. Op de standaardmeethoogte van 1,5 meter bleef de temperatuur boven nul. Toch is het bijzonder dat het kwik al zo vroeg in het seizoen onder nul dook. In Ell, Limburg, zakte de temperatuur bijvoorbeeld nog maar tot 3,8 graden.

Volgens het KNMI is er in de periode van 20 juli tot en met 21 augustus nog nooit eerder officieel grondvorst gemeten. Alleen in 1986 kwam het er bijna van: toen noteerde Twente op 10 augustus precies 0,0 graden. De vroegste keer ooit staat op naam van 1973, toen het op 22 augustus op meerdere stations onder nul was. In Twente werd toen zelfs -2,2 graden gemeten.

Meestal in september

Normaal gesproken komt de eerste vorst na de zomer pas in september voor. In de afgelopen vijf jaar viel dat moment telkens in die maand. Zo was Twente in 2020 het eerste station met -1,3 graden, terwijl Woensdrecht in 2021 de primeur had met -0,2. Vorig jaar gebeurde het nog op 13 september.

Er zijn ook jaren waarin de eerste vorst juist veel later optreedt. In 2014 bijvoorbeeld, toen pas op 5 november de temperatuur in Eindhoven onder nul dook. Daarmee staat dat jaar in de boeken als recordlaat.

Of deze vroege vorst een teken is van een koud najaar, is volgens meteorologen niet te zeggen. Vaak zeggen zulke uitschieters weinig over de rest van het seizoen.

