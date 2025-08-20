Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie waarschuwt dronepiloten boven route SAIL, flinke boete wordt ‘beloofd’

De politie Noord-Holland ziet vandaag aan het begin van de middag meerdere drones in de lucht boven de route van SAIL. De SAIL-in is vandaag van IJmuiden naar Amsterdam. Drones zijn verboden, waarschuwt de politie.

„Als we een dronepiloot in actie treffen, dan kan een boete van 250 euro of hoger volgen.”

Drones boven het IJ verboden

Ook boven het IJ is het tijdens SAIL verboden om met drones te vliegen. Het nautische evenement is van vandaag officieel begonnen met het vertrek van het tallship Clipper Stad Amsterdam vanuit IJmuiden. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema is aan boord. De Telegraaf filmde het schip (je ziet hem in de video hierboven).

De verwachting is dat de eerste schepen rond 14.00 uur aankomen in Amsterdam. Daar zijn ze tot en met zondag te bewonderen. Tijdens de laatste SAIL, tien jaar geleden, kwamen 2,3 miljoen mensen kijken. Ook de webcam die kon worden gevolgd was toen een kijkcijferkanon. In 2020 ging het evenement niet door. Corona gooide die zomer roet in het eten.

Al grote drukte bij SAIL

Langs het IJ in Amsterdam staan rijendik bezoekers voor de intocht van SAIL. Achter het Centraal Station en aan de noordkant bij Filmmuseum EYE hebben zich veel mensen verzameld om de parade van tallships en historische schepen te zien.

De kade bij Velsen-Noord en -Zuid is helemaal vol en bij Beverwijk is een rij campers met dagjesmensen te zien. De bewoners van de flat in Velsen-Zuid, die uitkijkt op het kanaal, hebben hun balkons voor de gelegenheid verhuurd. Voor 75 euro kunnen geïnteresseerden het nautische spektakel van bovenaf bekijken.

Prins luidt de bel

Het tallship Clipper Stad Amsterdam heeft ook prins Maurits aan boord. Toen het schip de sluis doorvoer, luidde hij als beschermheer aan de scheepsbel. Daarmee werd het officiëel startsein gegeven voor SAIL 2025. Vanaf de sluis werd ook oranje vuurwerk afgestoken. De Clipper Stad Amsterdam voert de parade van historische schepen aan die vandaag allemaal in de hoofdstad aanmeren.

